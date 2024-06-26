Компания Apple, которая производит iPhone в основном на международных производственных мощностях, таких как Faxconn, планирует сократить количество рабочих, занятых в процессе сборки, в два раза.

Согласно новому отчёту, компания Apple пересматривает свои планы по автоматизации цепочки поставок и производства. Ранее эти проекты были отложены из-за высоких первоначальных затрат. Теперь же Apple планирует сократить общее число сотрудников, в том числе и тех, кто занят в производстве iPhone. По данным отчёта, в ближайшие несколько лет компания собирается вдвое уменьшить количество работников, занятых в производстве iPhone.

Как сообщается в отчете, Apple хочет сократить число работников на сборочных линиях iPhone на 50% в течение следующих нескольких лет. Для Apple очень важно, чтобы не было сбоев в производстве. Компания уже не раз сталкивалась с подобными проблемами, особенно когда из-за COVID-19 произошли перебои на заводе Foxconn, где производятся iPhone. Ходят слухи, что к такому решению Apple подтолкнули протесты на предприятии в 2022 году. Рабочие протестовали, жалуясь на низкую зарплату и плохие условия труда.

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Apple уже некоторое время оказывает давление на других производственных партнеров, включая Foxconn, чтобы те инвестировали в автоматизацию. Однако компании не хотели вкладывать средства из-за высоких предварительных инвестиций. С переходом на автоматизацию некоторые затраты на производство iPhone и, в конечном счете, других продуктов могут снизиться. В то же время задержки и проблемы в производстве могут быть значительно сокращены.

Однако утверждается, что Apple уже сделала шаг к автоматизации в iPhone 15 и создала значительный объем автоматизации в процессах сборки. Сообщается, что Apple уверена в автоматизации и пытается закрепить свои шаги некоторыми приобретениями, в том числе DarwinAI.

В прошлом году Apple объявила о приобретении компании Drishti. Drishti специализируется на анализе видеозаписей с производственных линий, чтобы в режиме реального времени выявлять узкие места и производственные проблемы.

Несмотря на это, ожидается, что в iPhone 16 Apple сохранит значительную роль человеческого труда. В то же время компания сосредоточится на улучшении чувствительности своих устройств.

По прогнозам, в процессе устранения недостатков Apple может столкнуться с необходимостью сокращения штата сотрудников.