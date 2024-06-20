Ученые написали новое исследование, в котором утверждается, что спутники Starlink, сгорая в атмосфере Земли при входе в нее, повреждают озоновый слой.

В новом исследовании, опубликованном в Geophysical Researchers Letters, ученые из Калифорнийского университета изучили влияние спутников, находящихся на орбите Земли, на озоновый слой, когда они падают на землю.

По данным сайта Orbiting Now, на различных орбитах Земли находится около 9 900 спутников, и это число растет с каждым днем, поскольку Земля становится все более зависимой от технологий, а космос становится все более доступным. Когда спутник прекращает все свои операции и считается вышедшим из строя, его обычно утилизируют, заставляя войти в атмосферу Земли, где он сгорает.

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Команда исследователей изучила мелкие частицы, выделяемые сгорающим спутником, и обнаружила, что Starlink, как и многие другие спутники, выделяет оксиды алюминия при входе в атмосферу. В период с 2016 по 2022 год количество оксидов в атмосфере Земли увеличилось на восемь, и эти оксиды негативно влияют на озоновый слой.

Из этого исследования ясно, что группировки Starlink компании SpaceX не полностью виноваты в разрушении озонового слоя, но они могут внести значительный вклад в это дело благодаря растущему флоту из более чем 3 000 спутников Starlink, находящихся в настоящее время на орбите. Конечно, существуют и другие факторы, влияющие на здоровье озонового слоя, но, похоже, с каждым сгоревшим при входе в атмосферу спутником озоновому слою наносится ущерб.

Для тех, кто не знает, повреждение озонового слоя и его истончение означает, что Земля больше подвержена воздействию бесконечных потоков радиации, извергаемых Солнцем.