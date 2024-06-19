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dima0782
Ice Universe: Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim появится в октябре 2024 года
Грядущее устройство, о котором уже давно ходили слухи под названиями Galaxy Z Fold 6 Slim и Galaxy Z Fold 6 Ultra, станет более дорогой версией нынешнего Galaxy Z Fold 6.

Samsung не будет представлять тонкую версию Galaxy Z Fold 6 на мероприятии Galaxy Unpacked 10 июня 2024 года в Париже, Франция. 

Ice Universe, тот самый источник, которому доверяют многие, утверждает, что Galaxy Z Fold6 Slim появится в октябре в Китае.

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Грядущее устройство, о котором уже давно ходили слухи под названиями Galaxy Z Fold 6 Slim и Galaxy Z Fold 6 Ultra, станет более дорогой версией нынешнего Galaxy Z Fold 6. Теперь подтвердилось, что Samsung назовет его Galaxy Z Fold 6 Slim вместо Fold 6 Ultra.

В Китае он будет называться Samsung W25. Ice утверждает, что Samsung W25 будет легче, тоньше и больше, чем Galaxy Z Fold 6, потенциально предлагая лучшее соотношение сторон и большую крышку экрана. Название устройства вполне соответствует тонкому профилю.

Galaxy Z Fold 6 Slim откажется от поддержки S Pen, то есть дигитайзер, присутствующий в текущем Galaxy Z Fold 6, будет удален, чтобы добиться более тонкого профиля.

Кроме того, ходят слухи о Galaxy Z Fold 6 FE, более доступном варианте, который, как ожидается, дебютирует вместе с Galaxy Z Fold 6 Slim. Слухи говорят о том, что предполагаемый Galaxy Z Fold6 FE также не будет поддерживать S Pen. Но это уже другая история.

Интересно, что, по некоторым данным, Galaxy Z Fold 6 Slim будет работать на собственном чипсете Exynos от Samsung, что необычно, поскольку в серии Galaxy Z традиционно используются чипсеты Snapdragon от Qualcomm. Примечательно, что это может быть только китайским эксклюзивом, а в глобальном масштабе Z Fold 6 Slim должен использовать чип Snapdragon.

Несмотря на то, что это не первые слухи о Galaxy Z Fold 6 Slim, его запуск в Китае говорит о потенциальном глобальном релизе, включая запуск в Индии, возможно, вместе с серией Galaxy S25 или в начале 2025 года.

#samsung #самсунг #ice universe #samsung z fold 6 #samsung z fold 6 slim
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