Apple также объяснила, что отказ от использования функций искусственного интеллекта, которые в настоящее время ограничены A17 Pro и MacBook на базе M Silicon, не является способом увеличить продажи iPhone.

Руководитель отдела стратегии Apple по искусственному интеллекту и машинному обучению Джон Джаннандреа объясняет, почему Apple Intelligence не будет распространяться на старые модели iPhone. Хотя старые модели могут работать с функциями GenAI, они будут "настолько медленными, что это будет бесполезно".

По словам руководителя, новый чип A17 Pro идеально подходит для работы функций GenAI, в первую очередь благодаря продвинутому нейронному движку. Для тех, кто в курсе, новейший процессор способен обрабатывать 35 TOPS, в то время как A16 Bionic - только 17 TOPS.

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"Вывод больших языковых моделей требует невероятных вычислительных затрат", - отмечает Джаннандреа. Другими словами, производительность A17 Pro в сочетании с новым нейронным движком и 8 ГБ оперативной памяти делает iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max совместимыми с Apple Intelligence.

Apple также объяснила, что отказ от использования функций искусственного интеллекта, которые в настоящее время ограничены A17 Pro и MacBook на базе M Silicon, не является способом увеличить продажи iPhone. Тем не менее, факт остается фактом: доступность GenAI, безусловно, будет способствовать росту продаж.

Для непосвященных Apple Intelligence - это не просто функция, а набор функций на основе искусственного интеллекта, которые появятся на совместимых моделях позже в этом году. Хотя некоторые из этих функций работают в облаке, Apple также включила в них обработку искусственного интеллекта на устройстве, что требует более нового оборудования для правильной работы.