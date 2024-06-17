Дисплеи следующих Apple Watch будут иметь размеры 45 мм и 49 мм соответственно.

Компания Apple стремится создавать более тонкие и лёгкие продукты, включая свои часы Apple Watch. Аналитик Минг-Чи Куо в своём последнем отчёте утверждает, что часы серии X будут значительно тоньше, но при этом иметь большой экран, что, по мнению аналитика, удивительно, учитывая их размер.

Apple Watch Series X, по слухам, уже имеют новые функции, такие как более тонкий корпус, новая магнитная система для ремешков и две новые функции для определения состояния здоровья: обнаружение апноэ сна и измерение кровяного давления.

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Куо считает, что размеры экрана Apple Watch Series X увеличатся до 45 мм и 49 мм соответственно. Интересно, что начальный размер превратится в текущий большой размер, а большой размер будет на одном уровне с Apple Watch Ultra, которая была моделью, представившей 49 мм. Это довольно смелое изменение, учитывая, что многие пользователи предпочитают модель 41 мм за её удобство.

Увеличение размера экрана станет возможным благодаря увеличению размера корпуса, поскольку в настоящее время трудно расширить края, поскольку Apple Watch уже имеют очень маленькие ободки, что позволило им достичь текущих размеров без значительного увеличения корпуса устройств. Тем не менее, они получат более тонкий корпус, что сделает их более лёгкими и удобными в ношении.

Что касается третьего поколения Apple Watch Ultra, то Минг-Чи Куо не ожидает, что они станут больше, поскольку их размер останется таким же, как у второго поколения, представленного в сентябре прошлого года. Однако ожидается, что эта модель будет выполнена в чёрном цвете, о котором ходило много слухов.

Apple Watch Series X, как предполагается, будут представлены вместе с iPhone 16 и iPhone 16 Pro в сентябре этого года.