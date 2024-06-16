Этот шаг Infinix демонстрирует, что бренд не ограничен только выпуском смартфонов, а начинает разрабатывать и другие сегменты технологической продукции.

Компания Infinix, которая завоевала популярность на рынке мобильных телефонов благодаря своим доступным и надёжным продуктам, стремится продолжить свой успех и на рынке планшетов.

Согласно информации, опубликованной Gizmochina в пятницу (14 июня), компания готовится представить свой первый планшет — Infinix XPAD. Это следует из данных в базе IMEI.

реклама

Технические характеристики планшета с модельным номером X1101B пока неизвестны. Однако ожидается, что он будет обладать средними характеристиками, учитывая, что Infinix нацелена на начальные и средние сегменты рынка смартфонов.

Также предполагается, что первый планшет от Infinix будет поддерживать SIM-карты, что позволит пользователям подключаться к интернету через мобильные данные.

21 мая 2024 года во время презентации Infinix GT 20Pro 5G в Индонезии компания объявила о своих планах по расширению ассортимента продукции.