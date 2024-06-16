Смартфон Reno 12F 5G из серии Oppo Reno 12, выход которого ожидается 18 июня, недавно появился на Geekbench.

Компания Oppo готовится к запуску своей новой серии Reno 12. Дата запуска серии, которая, как ожидается, будет состоять из Oppo Reno 12, Reno 12 Pro и Reno 12F, стала известна благодаря недавнему отчету. Кроме того, недавно Reno 12F из этой серии был представлен на Geekbench, что позволило раскрыть важные характеристики устройства.

Oppo Reno 12F 5G с модельным номером k6835v2_64 из серии Reno 12, запуск которой на мировых рынках ожидается 18 июня, набрал 677 и 1415 баллов в одноядерном и многоядерном раундах бенчмарка Geekbench 6, соответственно. Согласно листингу, устройство будет оснащено восьмиядерным процессором и графическим процессором Mali G57, а вычислительный блок будет включать два производительных ядра (с частотой 2,40 ГГц) и шесть эффективных ядер (с частотой 2,0 ГГц). Исходя из этих характеристик, можно с большой долей вероятности предположить, что устройство будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 6300.

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Список Geekbench также показывает, что устройство будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и запустит Android 14 из коробки. Согласно предыдущим сертификатам, устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5 000 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт.