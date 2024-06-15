Теперь Apple Watch смогут отслеживать ваш сон автоматически, без необходимости устанавливать расписание сна или включать приватный режим

В watchOS 11 появилась одна из самых ожидаемых функций для Apple Watch - автоматическое отслеживание сна. Теперь Apple Watch смогут отслеживать ваш сон автоматически, без необходимости устанавливать расписание сна или включать приватный режим.

С обновлением watchOS 11 часы будут знать, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь, и даже когда вы дремлете в течение дня. Часы будут отслеживать такую важную информацию как время, проведенное в разных стадиях сна и уровень кислорода в крови.

реклама

Еще одна новая функция, добавленная в watchOS 11, - приложение Vitals, в котором в одном месте отображается важная информация о состоянии здоровья: пульс, дыхание, температура тела, уровень кислорода в крови и сон. Если какие-то из этих показателей выглядят необычно, приложение Vitals уведомит вас об этом и подскажет, чем могут быть вызваны изменения.

Для установки watchOS 11 вам понадобятся часы Apple Watch Series 6 или новее, а также iPhone XR или более новый телефон под управлением iOS 18.