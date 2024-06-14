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dima0782
Apple оштрафована за сбор данных о местоположении пользователей в Южной Корее без разрешения
Правительство Южной Кореи наложило значительный штраф на Apple, утверждая, что она собирала данные о местоположении своих пользователей без соответствующего согласия.

Компания Apple была оштрафована за сбор данных о местоположении пользователей без разрешения в Южной Корее. Это дело вызвало огромные споры, выведя пользователей на тропу войны против компании из Купертино. Правительство Южной Кореи наложило значительный штраф на Apple, утверждая, что она собирала данные о местоположении своих пользователей без соответствующего согласия.

Сбор данных о местоположении без разрешения является серьезным нарушением неприкосновенности частной жизни пользователей и противоречит существующим нормам защиты данных. По мнению властей, Apple не предоставила пользователям необходимую информацию о том, как будут использоваться их данные о местоположении.

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Комиссия по коммуникациям Кореи (KCC) провела тщательное расследование и пришла к выводу, что Apple не соблюдала действующие в стране правила защиты данных. Это решение подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу конфиденциальности в цифровую эпоху и ответственность компаний за управление личными данными своих пользователей.

Ким Хонг-Иль, председатель KCC, сказал:

"Данные о местоположении - это важный ресурс для повышения удобства пользователей и основа для развития инновационных отраслей, но мы должны помнить о защите частной жизни и социальной безопасности людей при использовании этой информации".

Штраф, который получила компания Apple, составляет 210 млн вон, что примерно 13,5 млн рублей. Несмотря на то, что это значительный штраф, он является одним из самых низких штрафов, которые когда-либо получала компания Apple, и, по сути, не так уж много значит для ее бизнеса.

Расследования, проведенные Корейской комиссией по коммуникациям, не были обнародованы, поэтому выдвинутые ими обвинения не могут быть проверены. Такая ситуация несколько усложняет проверку того, как и каким образом Apple собирала данные о местоположении пользователей.

#южная корея #штраф #местоположение #сбор данных #штраф apple
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