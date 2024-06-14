Aspark SP600 достиг скорости 438,7 км/ч на трассе Папенбург, установив новый рекорд.

Компания Rimac хорошо известна благодаря своим рекордам скорости на электромобилях. Они были пионерами в этой области со своей моделью Nevera. Однако теперь другой производитель, Manifattura Automobili Torino, представил модель Aspark SP600, которая превзошла предыдущий рекорд.

SP600 достиг скорости 438,7 км/ч на трассе Папенбург, установив новый рекорд. Эта трасса в Германии стала популярным местом для установления рекордов скорости. Длинные прямые участки трассы позволяют достичь таких результатов. Aspark SP600 привлёк внимание благодаря своим испытаниям на этой трассе.

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За рулём автомобиля, участвовавшего в рекордной попытке, сидел Марк Бассенг — немецкий пилот, который установил рекорд трассы Нюрбургринг и выиграл 24-часовую гонку на Audi R8 LMS Ultra.

О самом автомобиле известно немного, но заявлено, что он отличается от предыдущей модели Owl. Для серийного производства использовались гоночные шины Bridgestone Potenza. Отсутствие зеркал заднего вида указывает на то, что автомобиль создан для минимального трения и не является легальным для использования на дорогах в своём текущем виде.

SP600 быстрее, чем Bugatti Veyron Super Sport, но не так быстр, как Chiron Super Sport. Ожидается, что в конце этого года Koenigsegg также проведёт испытания своей модели Jesko Absolut.