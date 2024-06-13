Маск отозвал иск через день после того, как раскритиковал партнерство OpenAI с Apple.

Илон Маск без лишнего шума отозвал свой иск против OpenAI и, похоже, собирается обратиться с аргументами в суд общественного мнения.

Во вторник адвокаты Маска подали заявление о прекращении дела без объяснения причин. В иске, поданном в начале этого года в Высший суд Калифорнии, утверждалось, что OpenAI нарушила свое "учредительное соглашение", превратившись из некоммерческой группы в "коммерческую" организацию, которая лицензирует свою технологию GPT крупной корпорации - Microsoft.

реклама

В 2015 году Маск вместе с нынешним генеральным директором Сэмом Альтманом помог основать OpenAI. Он пожертвовал лаборатории в Сан-Франциско 44 млн долларов, полагая, что она сохранит свой некоммерческий статус, говорится в иске. Хотя позже Маск разорвал связи с OpenAI, в его судебном иске утверждается, что компания разрабатывает искусственный интеллект "для увеличения доходов Microsoft, а не на пользу человечеству".

Иск Маска мог застопориться, потому что у OpenAI были свои доказательства, опровергающие его утверждения. "Если бы дело дошло до разбирательства, доказательства показали бы, что Маск поддерживал создание коммерческой структуры для OpenAI, которая должна была контролироваться самим Маском, и отказался от проекта, когда его пожелания не были выполнены", - говорится в заявлении OpenAI.

OpenAI также заявила: "Не существует никакого Учредительного договора или вообще какого-либо соглашения с Маском, как ясно из самой жалобы. Учредительный договор - это фикция, которую придумал Маск, чтобы предъявить незаслуженные права на плоды предприятия, которое он сначала поддерживал, потом забросил, а затем наблюдал, как оно преуспевает без него".

Пока что Маск не упоминал об иске, но в начале этой недели он опубликовал несколько твитов, в которых осудил решение Apple сотрудничать с OpenAI и интегрировать ChatGPT в iOS 18, отметив, что это равносильно установке "шпионского ПО".

"Apple не имеет ни малейшего представления о том, что происходит на самом деле, когда они передают ваши данные OpenAI. Они продают вас втридорога", - сказал Маск. Apple утверждает, что интеграция ChatGPT не будет обязательной, а OpenAI будет запрещено хранить запросы пользователей.

Тем временем Маск в прошлом году выпустил собственный конкурент ChatGPT, известный как Grok. Он был интегрирован в X для предоставления новостных дайджестов, в том числе, с неоднозначными результатами.