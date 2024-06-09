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dima0782
Новый ИИ-чип Ascend 910B от Huawei превосходит NVIDIA A100
ИИ-чип Ascend 910B от Huawei в тестах производительности на 20 % превзошел графический процессор NVIDIA A100 AI

ИИ-чип Ascend 910B от Huawei вызвал большой интерес в отрасли благодаря своим впечатляющим характеристикам. В тестах производительности он превзошёл графический процессор NVIDIA A100 AI на 20%.

В условиях строгих правил экспорта в США, китайские технологические гиганты обращают внимание на отечественные ИИ-решения, включая Ascend 910B.

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Такие компании, как Tencent и Baidu, приобрели эти чипы для задач конференц-связи низкого и среднего уровня. По мере того как интерес к графическим процессорам H20 AI от NVIDIA ослабевает, для Huawei и других отечественных производителей открывается золотая возможность.

Однако, похоже, Huawei будет сложно догнать NVIDIA H100 и более новые модели. Тем не менее, ИИ-чип Ascend 910B уже совершил революцию в области искусственного интеллекта.

#китай #huawei #ascend 910b #ии-чип
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