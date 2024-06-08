НАСА не дало разрешения на полет, сославшись на ряд рисков, по которым запрос компании SpaceX на разрешение полета для ремонта 34-летнего телескопа «Хаббл» не был одобрен.

Научные миссии приостановлены с 24 мая из-за проблем с телеметрией. Один из трёх гироскопов не даёт точных показаний.

Электронные письма, опубликованные НАСА, показали, что специальная миссия по спасению космического телескопа «Хаббл» является рискованной.

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Более трёх десятилетий космический телескоп «Хаббл» делал потрясающие снимки далёких галактик и звёзд, позволяя астрономам изучать эволюцию Вселенной. Однако в 2034 году всё может закончиться. Ожидается, что в это время телескоп сгорит при входе в атмосферу.

Один богатый предприниматель заявил НАСА, что хочет предотвратить это. Джаред Айзекман, частный астронавт, предлагает доставить ремонтную бригаду к «Хабблу», если НАСА даст зелёный свет на такую миссию. Это может сэкономить космическому агентству сотни миллионов долларов.

Однако Марк Клэмпин, директор по астрофизике НАСА, подтвердил во вторник, что агентство не примет предложение Айзекмана. Вместо этого «Хаббл» перейдёт на один гироскоп, а второй оставит в резерве, чтобы быть уверенным, что он сможет работать в течение следующего десятилетия.

Хотя предложение Айзекмана может показаться привлекательным, потенциальные риски, связанные с личным визитом на космический аппарат, могут принести больше вреда, чем пользы:

- Эксплуатационные риски: загрязнение зеркала астронавтом может повредить чувствительность «Хаббла».

- Риски развёртывания: последний посетитель «Хаббла» прибыл на корабле «Спейс Шаттл» в 2009 году, поэтому попытка пристыковать новый космический аппарат за короткое время может оказаться очень рискованной.

- Технологические риски: нехватка знаний о тонкостях работы телескопа из-за ухода на пенсию большинства инженеров, построивших «Хаббл».