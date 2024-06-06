Китай готовится производить 220 000 тонн «зеленого» водорода в год, оставив весь мир позади.

Китай готовится превысить свои национальные показатели по производству водорода так же, как и по другим видам возобновляемой энергии. В то время как страна имеет рекордные объемы солнечных и ветряных мощностей, она делает аналогичный шаг в производстве зеленого водорода. Согласно новому отчету, Китай, уже являющийся крупнейшим в мире производителем и потребителем водорода, к концу года планирует установить около 2,5 гигаватт мощностей водородных электролизеров.

Ожидается, что с 2,5 гигаваттами мощности водородных электролизеров Китай будет производить 220 000 тонн экологически чистого водорода в год. Это на 6 000 тонн в год больше, чем в остальном мире, и превышает национальную цель на 2025 год в 200 000 тонн. Для сравнения, в Европе производство зеленого водорода в 2022 году составит всего 20 000 тонн.

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Согласно отчету Rystad Energy, Китай укрепил свои позиции в качестве мирового лидера по внедрению технологий, установив в 2023 году 1 ГВт электролизных мощностей. Однако значительная часть поставок водорода в Китай приходится на серый водород, получаемый в результате газификации угля или парового метанового риформинга (SMR). В 2023 году в стране будет произведено около 35,5 млн тонн водорода. Однако на долю «зеленого» водорода, который производится путем разделения воды на составляющие с использованием электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, приходится всего 1%.

Являясь крупнейшим в мире эмитентом парниковых газов, Китай рассматривает водород как ключевой элемент будущего энергобаланса для достижения национальной цели по снижению выбросов углекислого газа к 2060 году. В связи с этим вместо «серого» водорода страна теперь фокусируется на «зеленом» водороде, т.е. на производстве из экологически чистых источников. Ожидается, что к 2050 году производство водорода в Китае достигнет 119 млн тонн, из которых 70 млн тонн придется на «зеленый» водород. При этом в отчете отмечается, что для производства 1 млн тонн зеленого водорода в год требуется около 20 ГВт береговых ветровых мощностей. Для Китая это не проблема, поскольку страна уже установила 217 ГВт новых солнечных и 76 ГВт новых ветряных мощностей в 2023 году.