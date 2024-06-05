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dima0782
Apple исправила ошибку в характеристиках нового iPad Air
Это изменение уже можно увидеть в пресс-релизе Apple об iPad Air от 7 мая и на странице поддержки iPad Air.

Когда Apple впервые анонсировала M2 iPad Air во время своего мероприятия «Let Loose», она заявила, что устройство оснащено 10-ядерным графическим процессором. Это было неверно, так как планшет оснащен только 9-ядерным GPU. По словам Apple, эти характеристики были перепутаны, а остальные заявления о производительности iPad Air по-прежнему верны.

Хотя это не очень хорошо - рекламировать покупателям определенные характеристики и заставлять их делать предзаказ и покупать устройство, основываясь на этом утверждении, на бумаге это не такая уж большая разница, и вы не должны увидеть реальную разницу в производительности. По словам 9to5Mac, Apple сделала следующее заявление: «Мы обновляем сайт Apple.com, чтобы исправить данные о количестве ядер для M2 iPad Air. Все заявления о производительности M2 iPad Air точны и основаны на 9-ядерном GPU».

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Это изменение уже можно увидеть в пресс-релизе Apple об iPad Air от 7 мая и на странице поддержки iPad Air. Неясно, как произошла эта путаница; возможно, это просто опечатка. В прошлом устройства M2 использовали 8- и 10-ядерные конфигурации GPU, так что вполне возможно, что какая-то старая копия была использована повторно и не исправлена.

Несмотря на все это, по словам Apple, iPad Air M2 все равно должен быть на 50 % быстрее iPad Air M1 в задачах производительности и творчества и в 3 раза быстрее iPad Air с чипом A14 Bionic. Все опубликованные бенчмарки для iPad Air M2 должны оставаться актуальными, так что это не такая большая проблема, какой она могла бы быть, если бы разница в производительности была ощутимой.

#apple #ipad air #m2 ipad air
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