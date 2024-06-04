Марк Гурман сделал заявление относительно мероприятий WWDC 2024, которые Apple организует на следующей неделе. Согласно заявлению Гурмана, Apple не будет представлять новый продукт на следующей неделе.

Аналитик Apple Марк Гурман сделал важное заявление о предстоящем мероприятии WWDC 2024. Это заявление, скорее всего, разочарует поклонников Apple, ожидающих новый продукт. Ведь Гурман заявил, что Apple не представит новый продукт на WWDC 2024.

Обычно Apple не делает крупных анонсов продуктов на мероприятиях WWDC. Однако в этом году ожидалось представление Apple TV, и источником этого утверждения был сам Марк Гурман. Судя по всему, опытный аналитик изменил свое мнение на этот счет.

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Apple представила модель Apple TV 4K на мероприятии в 2022 году. Следовательно, мы находимся в благоприятных временных рамках для представления новой модели Apple TV. Марк Гурман также предположил, что Apple TV может быть представлена в этом году по этой причине. Однако последние события показывают, что это маловероятно.

Конечно, важно помнить, что все это лишь предположения. Apple может пойти на неожиданный шаг и анонсировать новый Apple TV или другой продукт на WWDC 2024.