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dima0782
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
Пока игровой мир трепетно следил за утечками информации о GTA 6, генеральный директор Take-Two выступил с путаным заявлением о GTA 7.

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник рассказал о ПК-версии GTA 6 в новом интервью. Признав, что некоторые слухи об игре могут оказаться правдой, генеральный директор Зельник не обошел вниманием и будущее серии GTA 7.

На вопросы о ПК-версии GTA 6 генеральный директор Take-Two отвечал уклончиво. Хотя игра была официально анонсирована для PS5 и Xbox Series X/S, отсутствие анонса для ПК оставило игроков в неопределенности. Он лишь подчеркнул, что Rockstar наконец-то выводит свои игры на все платформы.

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фото: Rockstar

Примечательно упоминание Зелником о GTA 7, которая, вероятно, выйдет через несколько лет. Во время интервью один из репортеров сказал: «Я знаю, что мы еще не добрались до GTA 6, но я думаю...», а генеральный директор вмешался и сказал: «GTA 7?».

После этого генеральный директор сказал, что они учитывают успех и культурное влияние серии GTA, особенно GTA 5, которая была продана тиражом более 200 млн копий.

«В 2013 году мы шли вровень с Call of Duty. Теперь мы здесь с GTA 5. Спустя 10-11 лет, увидев, чего она добилась, мы поняли, что стали настоящим аутсайдером. Мы - развлекательный продукт номер один во всех жанрах развлечений», - сказал он.

Несмотря на то, что конкретных подробностей о GTA 7 почти нет, комментарии Зелника говорят о том, что серию ждет большое будущее.

#игры #gta 6 #take-two #гта 6 #gta 7 #гта 7
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