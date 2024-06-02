Хотите установить новую видеокарту GeForce RTX 4080 в корпус для ПК малого форм-фактора? Тогда обратите внимание на маркировку SFF-ready.
NVIDIA объявила о новом стандарте Small Form Factor (SFF) для своих видеокарт GeForce. Это значительно упрощает выбор корпуса для вашего компьютера.
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Новый стандарт SFF-Ready для видеокарт GeForce был представлен на выставке Computex 2024. Потребители будут искать эту маркировку при покупке видеокарты GeForce, чтобы быть уверенными в совместимости с корпусом ПК малого форм-фактора. Штамп SFF будет присутствовать на упаковке вместе с другими характеристиками видеокарты GeForce.
Наличие штампа SFF-ready упрощает процесс выбора нового графического процессора (GPU) и корпуса. Потребителю достаточно будет найти одобрение NVIDIA.
NVIDIA уже сотрудничает с рядом производителей AIB для получения штампа SFF-ready, включая ASUS, CoolerMaster, Fractal, Galaxy, GIGABYTE, INNO3D, MSI, NZXT, Palit, ZOTAC и многих других.