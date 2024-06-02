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dima0782
NVIDIA объявляет о получении сертификата «SFF-ready» для видеокарт RTX
NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce с поддержкой SFF, благодаря которой потребителям будет гораздо проще понять, поместится ли их новый GPU в небольшой корпус ПК.

Хотите установить новую видеокарту GeForce RTX 4080 в корпус для ПК малого форм-фактора? Тогда обратите внимание на маркировку SFF-ready.

NVIDIA объявила о новом стандарте Small Form Factor (SFF) для своих видеокарт GeForce. Это значительно упрощает выбор корпуса для вашего компьютера.

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Новый стандарт SFF-Ready для видеокарт GeForce был представлен на выставке Computex 2024. Потребители будут искать эту маркировку при покупке видеокарты GeForce, чтобы быть уверенными в совместимости с корпусом ПК малого форм-фактора. Штамп SFF будет присутствовать на упаковке вместе с другими характеристиками видеокарты GeForce.

Наличие штампа SFF-ready упрощает процесс выбора нового графического процессора (GPU) и корпуса. Потребителю достаточно будет найти одобрение NVIDIA.

NVIDIA уже сотрудничает с рядом производителей AIB для получения штампа SFF-ready, включая ASUS, CoolerMaster, Fractal, Galaxy, GIGABYTE, INNO3D, MSI, NZXT, Palit, ZOTAC и многих других.

#nvidia #видеокарты #rtx #sff-ready
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