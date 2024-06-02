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dima0782
В сети появились характеристики камер Xiaomi 15 и 15 Pro
Стали известны характеристики камер Xiaomi 15 и 15 Pro, о которых уже давно ходят слухи. Флагманские телефоны оснащены тройной камерой с разрешением 50 Мп и не только.

Компания Xiaomi засучила рукава в отношении серии Xiaomi 15, хотя до официальной даты запуска еще далеко. Как известно, ранее модели серии Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro уже появлялись в базе IMEI, были подтверждены спутниковое подключение и версия Titanium. Теперь же появились новые подробности об основной камере обеих моделей.

По данным Digital Chat Station, Xiaomi 15 и 15 Pro будут оснащены кастомизированной 50-Мп камерой OmniVision с сенсором размером 1/1,3 дюйма на задней панели. Кроме того, оба телефона будут оснащены новым покрытием линз. Это позволит увеличить светопропускание и уменьшить количество бликов и отблесков. Xiaomi 15 Ultra, как ожидается, будет выпущен с 1-дюймовым сенсором, как и его предшественник.

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Ранее для Xiaomi 15 и 15 Pro указывалась тройная камера с разрешением 50 Мп. Среди них Xiaomi 15 Pro будет поставляться с перископической телекамерой, а базовая модель получит более дешевый вариант с 3-кратным оптическим зумом. Кроме того, ожидается, что оба объектива будут обладать функцией макросъемки, как у Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro.

То, что мы знаем о Xiaomi 15, пока ограничивается только этим. Предыдущие утечки говорили о том, что серия будет обновлена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и Snapdragon 8 Gen 4. Кроме того, ожидается, что Xiaomi 15 будет оснащен плоским 1,5K-дисплеем и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт (по сравнению с 90 Вт). Xiaomi 15 Pro, с другой стороны, может предложить изогнутую 2K-панель и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

#сяоми #xiaomi 15 #xiaomi 15 pro #характеристики камеры
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Стали известны характеристики основных камер Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro
Флагманы Xiaomi 15 получат основную камеру с необычным объективом
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