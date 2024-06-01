Обновление HyperOS придет на смартфоны Xiaomi Mi 11, Mi 11i, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro по всему миру с последним глобальным ROM.

Xiaomi пообещала обновить большую часть телефонов в своем каталоге, как самых новых, так и тех, которые представлены на рынке уже несколько лет назад, новой версией своей системы персонализации для Android - HyperOS. И правда, компания выполняет свое обещание, поскольку продолжает выкладывать это обновление на все более старые телефоны в своем портфолио.

Так, после недавнего запуска обновления HyperOS на POCO F4 и POCO F4 GT в Европе, Xiaomi теперь начала выпускать его на 5 других телефонах высокого класса 2020 и 2021 годов.

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Специализированное СМИ Xiaomi Addicts подтвердило, что китайский производитель начал распространять обновление HyperOS на Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro за пределами Китая.

Таким образом, новый программный уровень Xiaomi приходит на эти пять телефонов трех- и четырехлетней давности через последнее глобальное ПЗУ для каждого из них, которое соответствует версиям прошивок OS1.0.2.0.UKBMIXM, OS1.0.2.0.UKKMIXM, OS1.0.3.0.UKOMIXM, OS1.0.3.0.TJBMIXM и OS1.0.2.0.TJAMIXM соответственно.

Напомним, что HyperOS - это операционная система, которая была разработана с нуля с целью устранения недостатков MIUI и отличается более высокой производительностью и оптимизацией ресурсов для обеспечения более плавной работы.

HyperOS также представляет новый интерфейс, более интуитивный и минималистичный, чем MIUI, и оснащен новыми инструментами, основанными на искусственном интеллекте.