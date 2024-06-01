Подробности о GPD Duo скудны, но устройство, несомненно, выделяется на фоне аналогичных предложений от Asus и Lenovo своим дизайном.

Компания GPD известна своими необычными дизайнами мобильных устройств, но основное внимание компания уделяет играм, а все ее продукты - это микрокомпьютеры. Тем не менее GPD продолжает двигаться в сторону ноутбуков стандартного размера, пробуя необычные решения, анонсировав ноутбук с двумя экранами. Новое устройство также рекламируется как «AI PC», что позволяет предположить, что может быть под капотом.

Подробности о GPD Duo скудны, но устройство, несомненно, выделяется на фоне аналогичных предложений от Asus и Lenovo своим дизайном.

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Два 13,3-дюймовых экрана устройства используют AMOLED-панели Samsung, которые достигают 18 дюймов при полном раскрытии. Один экран можно сложить за другим, чтобы в закрытом состоянии ноутбук имел форму планшета, как одноэкранный GPD Pocket 3.

Еще один аспект предыдущих компьютеров GPD, который Duo сохранила, - это совместимость со стилусами. Компания подчеркивает, что в сложенном виде ноутбук соответствует размерам листа бумаги формата А4. С 4096 уровнями чувствительности к нажатию и 10-точечным касанием он также поддерживает протокол Microsoft Pen.

GPD не подтвердила полный набор портов, но рекламные графики показывают, что их у Duo довольно много. Хорошо видны как минимум два порта USB, кардридер и Ethernet. Компания также подтвердила, что один из портов на задней панели поддерживает OcuLink для внешних видеокарт.

Детали компонентов неясны, но 35 Вт энергопотребления и обозначение «AI PC» позволяют предположить, что это один из последних мобильных процессоров AMD и Intel, включающий NPU для искусственного интеллекта.

В последних GPD, таких как Win Mini, Win 4 и Win Max 2, используются чипы AMD Ryzen 8040 U с NPU XDNA, что делает их вероятными кандидатами. Впрочем, чип Intel Core Ultra также не исключен.

В зависимости от даты выхода, которая, как и цена, остается неизвестной, GPD может выбрать новый чип AMD Strix Point или Intel Core Ultra 2. Также есть вероятность, что компания остановит свой выбор на процессоре ARM Qualcomm Snapdragon X. Ожидается, что более точная информация будет раскрыта на выставке Computex.