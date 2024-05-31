Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Acer представит новые ноутбуки серии TravelMate и два Chromebook Plus Enterprise
Компания Acer представит на выставке Computex 2024, которая пройдет с 4 по 7 июня, новые продукты, в том числе ноутбуки серии TravelMate, а также два Chromebook Plus Enterprise.

Компания Acer расширяет серию ноутбуков TravelMate новыми моделями с искусственным интеллектом. Ноутбуки оснащены процессорами последнего поколения со встроенными NPU.

Acer TravelMate P6 14 (TMP614-73) - это устройство с 14-дюймовым сенсорным дисплеем WQXGA+ OLED (2880 x 1800 пикселей). Дисплей имеет соотношение сторон 16:10, узкие рамки, поддерживает 100 % цветового охвата DCI-P3 и сертифицирован VESA HDR TrueBlack 500.

реклама

Сердцем устройства является новейший процессор Intel Core Ultra 7 с технологией Intel vPro и Intel AI Boost. Аппаратная часть имеет до 32 ГБ памяти LPDDR5X и до 1 ТБ места на твердотельном накопителе M.2 PCIe. Кроме того, ноутбук оснащен такими возможностями подключения, как Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и Thunderbolt 4. Также в нем реализован звук DTS.

Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54) - это ноутбук 2-в-1 с 14-дюймовым сенсорным дисплеем WUXGA (1920 x 1200). Он весит 1,49 кг и имеет толщину 21,9 мм. На борту находится процессор Intel Core Ultra 7 со встроенной графикой Intel Graphics и функцией Intel vPro Enterprise.

TravelMate P4 Spin 14 оснащен Wi-Fi 6E и опциональной возможностью подключения 4G LTE. Дисплей имеет узкие рамки и соотношение сторон 16:10, а за качество звука отвечает технология DTS.

Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53) оснащен 16-дюймовым дисплеем WUXGA (1920 x 1200), а также новейшими процессорами Intel Core Ultra с технологией Intel vPro Essentials. Устройство поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 1 ТБ места на твердотельном накопителе PCIe. За звук отвечает технология Acer TrueHarmony.

Acer TravelMate P4 14 (TMP414-42-TCO) оснащен процессорами серии AMD Ryzen Pro 8000 с восемью ядрами на базе архитектуры «Zen 4». Ноутбук поддерживает до 64 ГБ памяти DDR5 и до 1 ТБ дискового пространства PCIe Gen4.

Acer также выпускает два новых ноутбука Chromebook Plus Enterprise

Acer Chromebook Plus Enterprise 515 (CPE595-2/T) оснащен 15,6-дюймовым Full HD дисплеем с технологией IPS. Chromebook Plus Enterprise Spin 514 (CP514-4HN), напротив, оснащен 14-дюймовым WUXGA-дисплеем, который можно использовать в четырех различных режимах.

Благодаря шарниру, вращающемуся на 360 градусов, он может превращаться из традиционного ноутбука в планшет, обеспечивая сенсорное управление с помощью активного стилуса USI прямо на антибактериальном стекле Corning Gorilla Glass. При этом ноутбук весит 1,5 кг. Обе модели Acer Chromebook Plus Enterprise имеют шасси, соответствующее стандарту MIL-STD 810H.

Новые Chromebook Plus Enterprise оснащены процессором Intel Core i7 и до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Они также оснащены камерой, использующей инструменты искусственного интеллекта. Устройства соответствуют экологическим стандартам EPEAT и могут похвастаться такими решениями, как тачпад OceanGlass, изготовленный из отходов океанического пластика.

Более подробная информация о ценах и доступности новых ноутбуков и Chromebook будет объявлена на выставке Computex 2024.

#ноутбуки #acer #хромбуки #chromebook plus enterprise #travelmate
+
Написать комментарий (0)
Модульный ноутбук Framework получает новые процессоры Intel Core Ultra
GPD разрабатывает ноутбуки-трансформеры с двумя OLED-экранами
Acer представила новые игровые OLED-мониторы Predator
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
2
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
4
НАСА подтверждает готовность к долгожданной миссии с экипажем
1
c 29 мая по 31 мая 2024 забанено более 500 000 аккаунтов Steam
+
На БАМе сдали новые объекты на сложных участках магистрали
+
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
17
Ursa Major испытывает мощный гиперзвуковой ракетный двигатель с управляемой дроссельной заслонкой
+
В российскую армию отправили очередные 2 тысячи FPV-дронов "Гортензия 7"
2
GeForce RTX 5090 будет занимать всего два слота и окажется такой же небольшой, как GeForce RTX 4070
5
iPhone 16 Pro получит существенно увеличенный модуль камеры
+
NYT: Джо Байден склоянется к разршению для Киева наносить удары вглубь России американским оружием
1
Рolitico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ, но с большим нюансом
1
MediaTek выпускает Dimensity 7300 и 7300X с поддержкой складных дисплеев
+
Nothing представила свой обновленный смартфон
+
Датамайнеры нашли следы предстоящего кроссовера Call of Duty и Fallout
+
NASA активизировало работу над плазменным двигателем для разгона космических аппаратов
1
В России наладили производство индукционных плит для нужд предприятий общепита
+
Современные погрузчики TLH 740 и WL 530 от Ростсельмаша впервые показали в Москве
+

Популярные статьи

Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
77
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
38
Обзор сериала Сёгун
7
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
О блокировке аккаунтов Steam апрель-май 2024 - пруфы и доказательства
10
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
10
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
17
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
3

Сейчас обсуждают

Maks Panteleev
00:46
Ну вообще то палит сейчас топ
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
32Влад32
00:43
К тому же он наркоман и просто идиот.
Зеленский высказал претензии в адрес Бразилии
Валерий Агапов
00:35
Ничего зазорного. И весь мир собирает не из всего своего. Если нормальный сборщик, то ПК получается дешевле компонентов, а в придачу сборка, настройка ОС и приложений. А нам, как оказалось, важнее пр...
Опубликованы ИИ-способности предстоящей операционной системы iOS 18 от Apple
Cowboy Huggies
00:35
Нашел кого слушать, это ГЕЙмеры! Они таких слов знают как виртуализация.
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
Антон АРИЕЦ
00:24
co2+h20=h2co3. , иди они хотят разложить со2 на уголь и кислород а потом случить с водой? это дико эндотермичный процесс! о чем они??
Ученые нашли способ снизить выбросы СО2 при работе котлов за счет его преобразования в метан
Антон Тутынин
00:07
Вот и сбежали от мобилизации)))
Польша подготовит для ВСУ подразделение из проживающих в стране граждан Украины
Антон Тутынин
00:00
Совком запахло что-то... Я не против в-целом, но из отечественного как всегда только название (и наклейка?)
Опубликованы ИИ-способности предстоящей операционной системы iOS 18 от Apple
Антон Тутынин
23:56
Ай Зелька, знать она сильна, коль хрючит на СилвА
Зеленский высказал претензии в адрес Бразилии
Vorvort
23:45
Автор молодец, про 4090 не в бровь, а в глаз! 😅 Напишу про Radeon. У хейтеров ошибочное мнение, что я не критикую красное железо - это неправда. Про Radeon 7900XTX: если вы хотите купить калорифер за...
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
glavhyilo
23:41
а зеля нелегитивен уже,он никто,он просто самозванец и не более.
Зеленский высказал претензии в адрес Бразилии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем