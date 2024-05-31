Компания Acer представит на выставке Computex 2024, которая пройдет с 4 по 7 июня, новые продукты, в том числе ноутбуки серии TravelMate, а также два Chromebook Plus Enterprise.

Компания Acer расширяет серию ноутбуков TravelMate новыми моделями с искусственным интеллектом. Ноутбуки оснащены процессорами последнего поколения со встроенными NPU.

Acer TravelMate P6 14 (TMP614-73) - это устройство с 14-дюймовым сенсорным дисплеем WQXGA+ OLED (2880 x 1800 пикселей). Дисплей имеет соотношение сторон 16:10, узкие рамки, поддерживает 100 % цветового охвата DCI-P3 и сертифицирован VESA HDR TrueBlack 500.

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Сердцем устройства является новейший процессор Intel Core Ultra 7 с технологией Intel vPro и Intel AI Boost. Аппаратная часть имеет до 32 ГБ памяти LPDDR5X и до 1 ТБ места на твердотельном накопителе M.2 PCIe. Кроме того, ноутбук оснащен такими возможностями подключения, как Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и Thunderbolt 4. Также в нем реализован звук DTS.

Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54) - это ноутбук 2-в-1 с 14-дюймовым сенсорным дисплеем WUXGA (1920 x 1200). Он весит 1,49 кг и имеет толщину 21,9 мм. На борту находится процессор Intel Core Ultra 7 со встроенной графикой Intel Graphics и функцией Intel vPro Enterprise.

TravelMate P4 Spin 14 оснащен Wi-Fi 6E и опциональной возможностью подключения 4G LTE. Дисплей имеет узкие рамки и соотношение сторон 16:10, а за качество звука отвечает технология DTS.

Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53) оснащен 16-дюймовым дисплеем WUXGA (1920 x 1200), а также новейшими процессорами Intel Core Ultra с технологией Intel vPro Essentials. Устройство поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 1 ТБ места на твердотельном накопителе PCIe. За звук отвечает технология Acer TrueHarmony.

Acer TravelMate P4 14 (TMP414-42-TCO) оснащен процессорами серии AMD Ryzen Pro 8000 с восемью ядрами на базе архитектуры «Zen 4». Ноутбук поддерживает до 64 ГБ памяти DDR5 и до 1 ТБ дискового пространства PCIe Gen4.

Acer также выпускает два новых ноутбука Chromebook Plus Enterprise

Acer Chromebook Plus Enterprise 515 (CPE595-2/T) оснащен 15,6-дюймовым Full HD дисплеем с технологией IPS. Chromebook Plus Enterprise Spin 514 (CP514-4HN), напротив, оснащен 14-дюймовым WUXGA-дисплеем, который можно использовать в четырех различных режимах.

Благодаря шарниру, вращающемуся на 360 градусов, он может превращаться из традиционного ноутбука в планшет, обеспечивая сенсорное управление с помощью активного стилуса USI прямо на антибактериальном стекле Corning Gorilla Glass. При этом ноутбук весит 1,5 кг. Обе модели Acer Chromebook Plus Enterprise имеют шасси, соответствующее стандарту MIL-STD 810H.

Новые Chromebook Plus Enterprise оснащены процессором Intel Core i7 и до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Они также оснащены камерой, использующей инструменты искусственного интеллекта. Устройства соответствуют экологическим стандартам EPEAT и могут похвастаться такими решениями, как тачпад OceanGlass, изготовленный из отходов океанического пластика.

Более подробная информация о ценах и доступности новых ноутбуков и Chromebook будет объявлена на выставке Computex 2024.