Компания Acer недавно добавила в серию Predator три новых игровых монитора с OLED-дисплеями: Predator X27U F3, Predator X34 X5 и Predator X32 X3.

Компания Acer добавила три новые модели в серию Predator, рассчитанную на профессиональных геймеров и любителей игр. Среди новинок - игровые мониторы Predator X27U F3, Predator X34 X5 и Predator X32 X3 с яркими OLED-дисплеями, высокой частотой обновления и сверхплавным изображением.

Мониторы с поддержкой Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium обеспечивают повышенную яркость цветов благодаря 10-битной глубине цвета, 99-процентному цветовому охвату DCI-P3 и точности цветопередачи Delta E<1. Мониторы также поддерживают стандарт VESA DisplayHDR True Black 400.

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Технические характеристики Acer Predator X27U F3

Монитор Predator X27U F3 оснащен 27-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 480 Гц и временем отклика 0,01 мс. Монитор предлагает разрешение WQHD (2560x1440) и оснащен портами Type-C и двумя HDMI 2.1. На подставке монитора имеется гнездо для крепления на штатив, что позволяет геймерам и стримерам подключать такие аксессуары, как веб-камера или подсветка.

Технические характеристики Acer Predator X32 X3

Монитор Predator X32 X3 оснащен 31,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K UHD (3840x2160), частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс (GTG). Он обеспечивает универсальность за счет приоритета частоты обновления или разрешения с помощью функции динамической частоты и разрешения, поддерживая потрясающий 4K UHD при 240 Гц или плавный FHD при 480 Гц. Predator X32 X3 также оснащен портом Type-C и двумя портами HDMI 2.1.

Технические характеристики Acer Predator X34 X5

Напоследок - Predator X34 X5 и его большой экран. Predator X34 X5 оснащен 34-дюймовой OLED-панелью с кривизной 1800R и разрешением UWQHD (3440x1440). Монитор с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс оснащен двумя разъемами HDMI 2.1, одним DisplayPort и разъемом Type-C.

Все мониторы имеют регулировку наклона, поворота и высоты. Они оснащены двумя 5-ваттными динамиками для воспроизведения звука и встроенным KVM-переключателем для легкого переключения между двумя компьютерами с помощью одной клавиатуры и мыши. Они также оснащены технологиями BlueLightShield Pro, без мерцания, с низким уровнем затемнения и ComfyView для предотвращения напряжения глаз.

Цена и дата выхода Acer Predator X34 X5, X32 X3 и X27U F3

Predator X34 X5 поступит в продажу в Северной Америке в 4 квартале по цене от 1 099 долларов. В регионах Европы, Ближнего Востока и Африки он появится на прилавках с ценником 1 399 евро в тот же период. Аналогично, модель Predator X32 X3 поступит в продажу по цене от 1 199 долларов в Северной Америке и 1 399 евро в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки. И, наконец, Predator X27U F3 появится в продаже в Северной Америке в третьем квартале по цене 1199 долларов и в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки по цене от 1199 евро в тот же период.