Дама, которая протестовала, забравшись на крышу автомобиля Tesla шоу-кару во время Шанхайского автосалона 2021 года было предписано извиниться перед Tesla и возместить ущерб в размере 172 275 юаней (23 810 долларов) по решению первой инстанции.

Компания Tesla выиграла первый судебный процесс против владелицы автомобиля, которая протестовала на автошоу в Шанхае в апреле 2021 года, что стало важным событием в судебном процессе, который длится уже три года.

Народный суд шанхайского района Цинпу 30 мая вынес вердикт первой инстанции, обязав владелицу автомобиля - г-жу Чжан - принести публичные извинения и возместить Tesla ущерб на общую сумму 172 275 юаней (23 810 долларов), сообщает сегодня местное издание The Paper.

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19 апреля 2021 года на стенде Tesla на автошоу в Шанхае г-жа Чжан встала на крышу выставочного автомобиля Tesla в футболке, название которой можно перевести как «Неисправность тормозов», в знак протеста, который привлек всеобщее внимание.

На фотографии, распространенной в Weibo, изображена госпожа Чжан, протестующая у стенда Tesla на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года.

Протест был организован после того, как отец владелицы попал в аварию, когда ехал на ее автомобиле домой, и утверждал, что машина ускорилась, а не замедлилась, когда он затормозил, в результате чего он столкнулся с несколькими автомобилями.

Местная дорожная полиция решила, что отец Чжан спровоцировал аварию, управляя автомобилем в нарушение правил дорожного движения, и несет полную ответственность за случившееся. Г-жа Чжан оспаривала это и утверждала, что у автомобиля Tesla отказали тормоза.

Г-жа Чжан не представила никаких доказательств того, что у автомобиля были неисправны тормоза, и на суде прямо признала, что ее утверждение о неисправности тормозов было субъективным, сообщает The Paper со ссылкой на решение суда первой инстанции.

В ходе судебного разбирательства г-жа Чжан не ходатайствовала о проведении судебной экспертизы по вопросу о том, были ли неисправны тормоза автомобиля, говорится в постановлении.

По мнению органов общественной безопасности, дорожно-транспортное происшествие было вызвано тем, что водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, достаточную для принятия мер экстренного торможения, и поэтому несет полную ответственность, говорится в решении.

Действия г-жи Чжан, которые были совершены необдуманно, без каких-либо объективных оснований, доказывающих наличие неисправности тормозов в автомобиле, являются клеветой, говорится в решении.

Она кричала с крыши выставочного автомобиля на автошоу, что тормоза не работают, и намеренно использовала средства массовой информации для быстрого и широкого распространения неправдивой информации, а ее слова и действия явно имели субъективный умысел и вину, направленные на подрыв репутации Tesla, сказал суд.

Тем временем Tesla также выиграла суд первой инстанции по другому делу с автомобильным блогером.

Блогер Фэн Шимин (Feng Shiming) отклонил все свои претензии по делу против Tesla за нарушение его права на репутацию, и ему было предписано извиниться перед Tesla, а также выплатить 250 000 юаней в качестве финансового ущерба, говорится в другом сообщении The Paper.

По данным The Paper, во время протеста г-жи Чжан на автосалоне в Шанхае в 2021 году Фэн был допрошен компанией Tesla как организатор этого фарса.

В своем сообщении на Weibo Фэн опроверг утверждения Tesla, заявив, что он просто передал г-же Чжан пропуск на день для СМИ.

По словам Фэна, оказать несущественную помощь в обычном акте защиты прав - это не то же самое, что организовать и спланировать затаскивание дамы на крышу автомобиля.

В 2021 году Фэн подал в суд на Tesla, утверждая, что производитель электромобилей опорочил его как организатора фарса.

В начале 2022 года Tesla подала встречный иск, потребовав от него 5 млн юаней, сообщает The Paper со ссылкой на Фэна, добавив, что 20 мая этого года он узнал от своего адвоката, что Tesla отозвала свой встречный иск.