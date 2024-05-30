Microsoft анонсировала технологию DirectSR, облегчающую интеграцию технологий суперразрешения, таких как AMD FSR, NVIDIA DLSS и Intel XeSS, в игры DirectX 12. Этот новый API позволяет разработчикам использовать различные аппаратные технологии в одном фрагменте кода, улучшая игровой процесс.

Перед вами новаторская инновация в мире игр: Технология DirectSR от Microsoft! Она сочетает в себе передовые технологии от ведущих производителей GPU, включая AMD FidelityFXTM Super Resolution, Intel XeSS и NVIDIA DLSS Super Resolution. DirectSR была разработана для стандартизации поддержки суперразрешения в играх DirectX 12 и теперь доступна для разработчиков.

DirectSR был разработан в сотрудничестве с AMD, Intel и NVIDIA и использует их возможности обновления на рынке. Реализуя DLSS Super Resolution, FidelityFXTM Super Resolution и XeSS в едином коде, он позволяет разработчикам предлагать поддержку SR на широком спектре устройств Windows. Производители графических процессоров устанавливают реализацию SR непосредственно в драйверы GPU, чтобы оптимизировать производительность оборудования. Кроме того, DirectSR имеет встроенную поддержку аппаратно-независимых вариантов, что делает их совместимыми с различными аппаратными конфигурациями.

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Наиболее интересным аспектом DirectSR является то, что пользователи могут выбирать между доступными стояками во время выполнения программы, в зависимости от базового оборудования. Этот API избавляет разработчиков от необходимости интегрировать проприетарные SDK или поставлять с играми библиотеки конкретных производителей, делая интеграцию SR с несколькими поставщиками проще, чем когда-либо прежде.

Эта технология предлагает новый способ повысить качество игрового процесса. Геймеры смогут добиться более высокой частоты кадров и такого же или лучшего качества изображения, а разработчики - обеспечить масштабируемую поддержку SR в широкой экосистеме оборудования. DirectSR от Microsoft облегчает интеграцию технологий сверхвысокого разрешения в игры, упрощая жизнь разработчикам игр и позволяя большему числу геймеров воспользоваться преимуществами этой технологии.

Этот инновационный шаг должен произвести переворот в игровом мире. С Microsoft DirectSR начинается новая эра для разработчиков игр и геймеров. Уже сегодня вы можете использовать DirectSR в своих играх и наслаждаться великолепным разрешением!