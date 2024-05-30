NVIDIA планирует создать второй центр исследований и разработок на Тайване в южном городе Гаосюн, предоставив 25% ресурсов от вычислительных мощностей Taipei-1.

NVIDIA планирует второй центр исследований и разработок на Тайване. По новым данным, Team Green рассматривает южный город Гаосюн, Тайвань.

Новый центр исследований и разработок будет частично финансироваться правительством Тайваня, Министерством экономики и его субсидиями на « Big+ Project ». Из сообщения Ctee мы узнали, что в связи с развитием искусственного интеллекта «План углубления исследований и разработок ведущих предприятий» (так называемый Big+) Министерства экономики будет поощрять зарубежные технологические компании создавать перспективные центры исследований и разработок на Тайване.

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Источник: ru.freepik.com / Автор: 4045

Компания NVIDIA первой получила финансирование Big+, создав первый центр исследований и разработок инноваций в области ИИ в Нейху, Тайбэй, а затем завершив строительство суперкомпьютера (HPC) в здании NVIDIA в Kaohsiung Software Park к концу 2023 года. Компания предоставит часть вычислительных мощностей для новых приложений и разработки продуктов и услуг на базе ИИ.

В интервью заместитель директора департамента промышленных технологий Министерства экономики Чжоу Чунбин (Zhou Chongbin) рассказал, что компания NVIDIA подала заявку на участие в программе по созданию инновационного центра исследований и разработки в области искусственного интеллекта ещё в 2021 году. Она приехала на Тайвань, чтобы открыть здесь первый в Азии центр исследований и разработок в области искусственного интеллекта, который будет расположен в Нейху, Тайвань.

Относительно второго центра исследований и разработок на данный момент ничего не определено. Однако NVIDIA планирует построить в городе Гаосюн суперкомпьютер искусственного интеллекта под названием «Taipei-1». Этот суперкомпьютер будет расположен в здании NVIDIA, которое находится в промышленном парке Yawan Kaohsiung Software Industrial Park.

Стоит отметить, что не только NVIDIA создаёт центры исследований и разработок на Тайване. Конкурент NVIDIA по производству графических процессоров (GPU) также построил второй центр исследований и разработок в этой стране.