Компания Activision выиграла судебный процесс против EngineOwning, одной из самых известных компаний в игровом мире, по обвинению в мошенничестве.

Наконец-то компания Activision Blizzard выиграла долгую судебную тяжбу с EngineOwning — одной из самых известных компаний в индустрии видеоигр, которая занимается созданием и распространением читов.

Суд обязал EngineOwning выплатить Activision внушительную сумму в размере 15 миллионов долларов США, а также 292 912 долларов США в качестве судебных издержек. Дело касалось игр Overwatch и Call of Duty. Причиной выплаты крупной суммы послужили усилия EngineOwning по постоянному и успешному обходу античитерских систем Activision.

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Это решение признали важным шагом в борьбе с читерством и его использованием. EngineOwning предлагала решения для читерства в таких играх, как Call of Duty, Counter-Strike, Battlefield и Titanfall. Также она предлагала аппаратный ID-спуфер, который обходил одну из ключевых функций античит-программ — «аппаратные запреты».

В индустрии, где рынок мошенничества в видеоиграх похож на многоголовую гидру и где трудно остановить таких операторов, этот случай служит мощным сигналом для тех, кто создаёт и распространяет читы, и для геймеров, которые применяют нечестные практики.

Победа Activision создаёт прецедент в индустрии и открывает новую главу в борьбе с читерством. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мошенническое программное обеспечение EngineOwning использовали множество геймеров и создателей контента. Это привело к репутационному ущербу.

Согласно судебным документам, только в Соединённых Штатах программное обеспечение EngineOwning было загружено 72 328 раз. Это говорит о том, что требование Activision о возмещении большого ущерба является обоснованным.