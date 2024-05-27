Согласно новой информации, ранее объявленная дата мероприятия Samsung была подтверждена.

Компания Samsung готовится к запуску серии новых устройств в ближайшее время. Согласно ранее просочившейся информации, крупное рекламное мероприятие должно состояться 10 июля. Теперь эта дата вновь подтверждена новой информацией.

Согласно отчету, опубликованному в корейском издании The Chosun Daily и позже процитированному Android Authority, следующее большое мероприятие Samsung Unpacked с большей долей вероятности состоится в среду, 10 июля. Однако следует отметить, что официального анонса пока не было.

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Несмотря на то, что Samsung Galaxy Ring был анонсирован ранее, ожидается, что такие подробности, как цена и дата продаж, будут объявлены на мероприятии 10 июля. Кроме того, ожидается, что будут представлены Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6. По слухам, в дополнение к этим моделям могут быть выпущены более доступные версии FE, более дорогие версии Ultra и более тонкие модели.

На мероприятии будут представлены не только смартфоны. Долгожданные Samsung Galaxy Buds 3 и Samsung Galaxy Buds 3 Pro также должны быть представлены на этом мероприятии.

Также ожидается, что на мероприятии будут представлены часы Samsung Galaxy Watch 7. Хотя на данный момент неизвестно, сколько различных моделей смарт-часов будет представлено, ходят слухи, что будут выпущены высококлассная модель Ultra и более бюджетная модель FE.