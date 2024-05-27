Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Собака-робот Boston Dynamics получила работу на заводе BMW
Робот-собака Boston Dynamics будет использовать визуальные, тепловые и акустические датчики для обнаружения перегретых машин и утечек на заводе BMW по производству двигателей в Хэмс-Холле.

На заводе BMW в Хэмс-Холле в Великобритании начал работать робот-собака Boston Dynamics по имени Спот. В предыдущих версиях Спот был немного гиперактивным, но теперь его задачи будут более спокойными. Он будет отвечать за сканирование территории завода, поддержку технического обслуживания и обеспечение бесперебойной работы производственных процессов. Никаких трюков от Спота не ожидается.

Компания BMW сообщила, что четвероногий робот Спот присоединился к команде завода BMW Group в Хэмс-Холле. Спот оснащён визуальными, тепловыми и акустическими датчиками и выполняет несколько важных функций. Он сканирует территорию завода, помогает в техническом обслуживании и следит за работой производственных процессов.

реклама

Спота можно сравнить со сторожевым псом, который следит за техническим состоянием производственных объектов и собирает данные для цифрового двойника завода. Робот также контролирует температуру производственного оборудования и определяет, не перегревается ли система. Кроме того, Спот является экспертом в обнаружении утечек в линиях сжатого воздуха, используемых в производстве.

Эти изменения в работе завода BMW отражают общую тенденцию к автоматизации производства. В начале этого года компания начала использовать гуманоидного робота Figure 01 на своём заводе в Спартанбурге (США). Гуманоиды используются на повторяющихся рабочих линиях.

#bmw #собака #собака-робот #dynamics #спот
+
Написать комментарий (0)
Первая в мире собака-робот Thermonator с огнеметом уже поступила в продажу
BMW i5 обзаведётся более крупным аккумулятором и экраном для пассажира
BMW iX2 xDrive 30: тест запаса хода в реальной жизни
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: На глобальном рынке СПГ назревает рекордный дефицит
+
Маск заявил, что всё современное оружие, управляемое человеком, "устаревшее"
1
Лаборатория Касперского: Вирус-вымогатель ShrinkLocker атакует Windows через функцию BitLocker
2
Sky News: Россия наращивает производство артиллерийских снарядов в 3 раза быстрее союзников Украины
+
77-дюймовый LG C3 OLED подешевел на 43% на Amazon
8
TechRadar: Samsung Galaxy S24 Ultra назван лучшим камерофоном на май 2024 года
13
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
7
Германские ученые создали альтернативный стеклу самоочищающийся метаматериал
2
Показано частичное изображение экрана Galaxy Z Fold 6 с симметричными рамками
+
Lenovo выпустила настольные ПК Legion 7000K с мобильными процессорами Intel Core 14 класса HX
+
Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
Lenovo Legion Blade 7000K MoDT выходит в продажу с Core i9-14900HX и RTX 4070 Ti SUPER
+
Стали известны подробности о новой игре DOOM: The Dark Ages
2
В Китае избыток солнечной энергии — энергосистема не в состоянии столько использовать и хранить
4
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
6
Зафиксирован всплеск активности россиян с сфере криптовалюты
+
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Новейший американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider появился на новых фотографиях
+
Электромобили сильнее загрязняют воздух из-за усиленного износа шин
7
Rapidus столкнётся с логистическими трудностями при организации выпуска 2-нм чипов в Японии
+

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
18
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
8
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
5
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
306
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
37
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
14
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
3
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
7
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
18

Сейчас обсуждают

Андрей_Орлов
18:21
В 2009 году было 980 миллионов автомашин. На 2023 год уже около 1.5 миллиарда. Пол миллиарда машин за 15 лет прибавилось. Представьте, сколько это стоит ресурсов! Что стоит людям за следующие 20 лет...
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
AggroShkolyar
18:20
А что такое Люмен тогда?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
SlyBiBi
18:20
Аффтар. У тебя с головой все в порядке? Ты сколько классов то вообще закончил? Ах да, ты же еще про наркоту забыл! Сколько бабла на ней компартия Китая могла бы поднять?
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
vl
18:20
да, посмотрел, заявлены такие цены, ниже, чем везде, странный такой разрыв, возможно накладные расходы существенно ниже, чем в больших магазинах.
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
demanik
18:08
Lumen имел ввиду. Дебильный сайт, нельзя отредактировать коммент.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
demanik
18:04
ой, я тебе случайно открыл глаза на данный факт.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Андрей_Орлов
18:04
Я дам прогноз, скриньте. Через 20 лет в большинстве развитых странах будет безусловный доход и замена людей роботами на большинстве производств.
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
E. S.
18:04
Кстати, NYT тогда расследовала Константиновку: " Американская газета пишет, что проанализировала осколки ракет, спутниковые изображения, свидетельства очевидцев и публикации в соцсетях, и что доказат...
В сети появились видео нанесения ВКС России ударов по ВСУ с применением Фаб-500
Серик Балтабаев
18:02
Автор балабол. Где ссылка на оригинальную статью?
The New York Times: Новые российские технологии позволяют эффективно глушить терминалы Starlink
Андрей_Орлов
18:02
Это бессмысленная гонка. ИИ обучаются куда быстрее, чем люди. Сейчас вопрос лишь в качестве ИИ. Тот же gpt последний уже почти не отличим от человека. А что будет со следующим поколением? Или следу...
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем