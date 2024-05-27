Робот-собака Boston Dynamics будет использовать визуальные, тепловые и акустические датчики для обнаружения перегретых машин и утечек на заводе BMW по производству двигателей в Хэмс-Холле.

На заводе BMW в Хэмс-Холле в Великобритании начал работать робот-собака Boston Dynamics по имени Спот. В предыдущих версиях Спот был немного гиперактивным, но теперь его задачи будут более спокойными. Он будет отвечать за сканирование территории завода, поддержку технического обслуживания и обеспечение бесперебойной работы производственных процессов. Никаких трюков от Спота не ожидается.

Компания BMW сообщила, что четвероногий робот Спот присоединился к команде завода BMW Group в Хэмс-Холле. Спот оснащён визуальными, тепловыми и акустическими датчиками и выполняет несколько важных функций. Он сканирует территорию завода, помогает в техническом обслуживании и следит за работой производственных процессов.

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Спота можно сравнить со сторожевым псом, который следит за техническим состоянием производственных объектов и собирает данные для цифрового двойника завода. Робот также контролирует температуру производственного оборудования и определяет, не перегревается ли система. Кроме того, Спот является экспертом в обнаружении утечек в линиях сжатого воздуха, используемых в производстве.

Эти изменения в работе завода BMW отражают общую тенденцию к автоматизации производства. В начале этого года компания начала использовать гуманоидного робота Figure 01 на своём заводе в Спартанбурге (США). Гуманоиды используются на повторяющихся рабочих линиях.