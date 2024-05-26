Примечательное заявление сделали руководители компании Nissan. Они заявили, что использовали искусственный интеллект в дизайне решетки радиатора модели Qashqai 2024 года, которая была представлена в прошлом месяце.

Около месяца назад было объявлено о появлении Nissan Qashqai 2024 года. Этот автомобиль, получивший очень стильный макияж, был высоко оценен.

Теперь с этим автомобилем произошло интересное событие. Мэтью Уивер, один из топ-менеджеров Nissan, заявил, что в разработке дизайна фейслифтингового Qashqai им помогал искусственный интеллект.

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По словам Мэтью Уивера, дизайн решетки радиатора нового Nissan Qashqai был не только визуальным, но и поддерживался искусственным интеллектом. С помощью искусственного интеллекта конструкторы создали дизайн, который позволит улучшить аэродинамическую структуру и работу систем охлаждения, а также добиться стильного внешнего вида.

Также утверждается, что Nissan использует искусственный интеллект не только для аэродинамики и систем охлаждения. Руководитель компании по имени Фридерике Киениц заявил, что искусственный интеллект предотвращает производственные ошибки и улучшает процесс производства. Однако отмечается, что компания не сделала четкого заявления о том, как такой подход повлияет на будущее рабочей силы в автомобильной промышленности. Другими словами, остается неясным, заменит ли искусственный интеллект людей, работающих в автомобильной промышленности, в будущем.