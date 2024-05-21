Основатель Neuralink и X.AI считает, что Microsoft зашла слишком далеко со своей функцией «Recall» на базе искусственного интеллекта.

В преддверии конференции разработчиков Build компания Microsoft представила новую функцию для своих компьютеров Copilot+, которая позволит пользователям возвращаться к моментам своего цифрового прошлого, и Илон Маск считает ее антиутопичной.

«Это эпизод из „Черного зеркала“, - сказал Маск в понедельник вечером в ответ на видео с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой и The Wall Street Journal. «Определенно отключу эту „фичу“».

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Возможно, Маск имел в виду эпизод «Черное зеркало: Вся твоя история», где людям в футуристическом мире вживляют импланты памяти, которые записывают все и позволяют им воспроизвести свои воспоминания позже.

Новая функция Microsoft «Recall» заключается в том, что Windows делает скриншоты всех действий на экране. Позже пользователи могут ввести текст в поисковый инструмент на основе искусственного интеллекта, и Recall проанализирует эти скриншоты и найдет соответствующие моменты прошлого. Эта функция поиска идет на шаг дальше, чем простой текстовый поиск по ключевым словам, поскольку инструмент искусственного интеллекта способен искать соответствующие изображения, которые также могут соответствовать текстовому запросу.

Для кого-то это может быть полезно, если вы помните что-то, что хотите пересмотреть, но не можете вспомнить точное название или не обладаете зрительной памятью. Другим же, как Маску, постоянная запись и фиксация всех действий на компьютере может показаться излишней слежкой только для того, чтобы обеспечить работу поискового инструмента.

«Все это делается локально», - сказал Наделла в интервью, отвечая на вопрос о том, что пользователей может пугать новая функция. «Именно поэтому Recall работает как волшебная штука, потому что я могу доверять ей, потому что она находится на моем компьютере».

Кроме того, функцию Recall легко отключить на компьютере, если она вам не нужна. Если на вашем компьютере есть функция Recall, вы сможете отключить ее, зайдя в настройки и перейдя в раздел: Конфиденциальность и безопасность > Вспоминать и делать снимки. Там вы сможете отключить опцию «Сохранять снимки». Если вы хотите, чтобы функция Recall была включена для большинства ваших действий, но не хотите, чтобы она фиксировала и запоминала определенные веб-сайты, можно добавить их URL в список исключений на этой же странице настроек.

«Мы находимся на очень ранних стадиях понимания того, как наши отношения с агентами ИИ должны формироваться в первую очередь нами самими, потому что только так можно построить доверие», - добавил Наделла. «Это личное, может быть, даже духовное решение, как мы хотим [это сделать]».

Как отметили некоторые пользователи X, возможно, это немного иронично, что Маск считает, что Microsoft заходит слишком далеко в своих технологиях. Компания Маска Neuralink прокладывает путь к трансгуманистическому будущему с помощью своих чипов, которые могут быть подключены к человеческому мозгу. Чип столкнулся с проблемами, связанными с отсоединением некоторых нитей, а также с обвинениями в жестоком обращении с животными во время его ранней разработки.

Удар Маска по Microsoft не удивителен, учитывая, что основатель Tesla и X.AI также судится с OpenAI. Ранее в этом году Маск утверждал, что созданный им ИИ-стартап должен быть привлечен к ответственности за отказ от своей первоначальной некоммерческой миссии после того, как Microsoft сделала «многомиллиардные» инвестиции в OpenAI.