Microsoft продемонстрировала, что ИИ Copilot вскоре сможет оказывать геймерам помощь в играх в режиме реального времени. В настоящее время служба искусственного интеллекта компании доступна в виде предварительной версии на ПК с Windows в некоторых странах, но в будущем Microsoft планирует добавить в нее новые функции.

Компания Microsoft анонсировала новую функцию, демонстрирующую, как ее служба искусственного интеллекта Copilot AI может помочь игрокам в их играх в режиме реального времени. Copilot AI, который в настоящее время находится в предварительной версии на ПК с Windows в некоторых странах, призван сделать игровой опыт игроков более эффективным и приятным. По словам Microsoft, новая функция обогатит игровой опыт геймеров, предоставляя практические советы и рекомендации, которые помогут им справиться с игровыми проблемами.

Благодаря передовым алгоритмам искусственного интеллекта Copilot AI игроки смогут мгновенно получать советы о том, как найти необходимые материалы в игре, выполнить задания или победить врагов. Например, когда игрок в Minecraft хочет изготовить меч, Copilot AI анализирует его инвентарь и дает рекомендации по поиску необходимых материалов. Кроме того, когда игроков преследуют зомби, Copilot AI может предложить быстрые и эффективные решения, чтобы помочь им убежать или укрыться в безопасном месте.

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Microsoft считает, что Copilot AI откроет новую эру в играх, позволяя игрокам глубже изучать игры. Эта инновационная функция вызвала ажиотаж среди разработчиков игр и геймеров и продемонстрировала потенциал ИИ в игровой индустрии.

Интеграция Copilot AI в игры поможет Microsoft укрепить свое лидерство в области ИИ и игровых технологий и предоставить игрокам более интеллектуальный и персонализированный игровой опыт. В ближайшем будущем Microsoft планирует распространить эту функцию на другие игры и платформы, чтобы все больше игроков смогли воспользоваться преимуществами Copilot AI.