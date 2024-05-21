Компания Xiaomi выпустила новое компактное 45-ваттное GaN-зарядное устройство. Устройство, которое на 59% меньше обычного 33-ваттного зарядного устройства Xiaomi, можно приобрести всего за 8 долларов.

Xiaomi представляет новое миниатюрное зарядное устройство мощностью 45 Вт, созданное с использованием технологии нитрида галлия (GaN). Эта технология позволяет существенно уменьшить размеры и вес устройства по сравнению со стандартными зарядками.

В результате устройство на 59% меньше, чем обычное 33-ваттное зарядное устройство Xiaomi, и имеет объём всего 29 см3. Благодаря этому, его удобно брать с собой в поездки и путешествия.

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Xiaomi 45W GaN поддерживает различные протоколы зарядки, такие как Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 и Programmable Power Supply. Это позволяет использовать его для зарядки различных устройств, включая смартфоны и планшеты разных марок, с высокой скоростью.

Зарядное устройство получило размеры 32,2 x 32,2 x 32 мм и оснащено метровым кабелем с разъёмом USB-C на обоих концах, рассчитанным на ток 4 А. Внешний материал устройства соответствует стандарту UL94-V0, что делает его устойчивым к огню и высокой температуре. Кроме того, в нём предусмотрены функции безопасности, такие как защита от перегрузки по току и напряжению, а также защита от перегрева.

Зарядное устройство поддерживает напряжения зарядки 5 В, 9 В, 10 В, 11 В и 12 В через интерфейс USB Type-C. Максимальная мощность устройства составляет 4,1 А при напряжении 11 В.

Зарядное устройство Xiaomi 45W GaN выделяется своей доступной ценой среди растущего числа GaN-устройств на рынке. Стоимость устройства, поступившего в продажу в Китае, составляет всего 8 долларов.