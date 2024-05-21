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dima0782
CMF Phone (1) будет иметь схожие характеристики с Nothing Phone 2a
В сети появились подробности о характеристиках CMF Phone (1), дизайне, вариантах расцветки и многом другом.

Суббренд компании Nothing - CMF - готов выйти в сегмент смартфонов, показав первый смартфон под брендом CMF. По последним данным, это будет переименованная версия Nothing Phone 2a. В сети появились подробности о характеристиках CMF Phone (1), дизайне, вариантах расцветки и многом другом.

CMF Phone (1): Общие характеристики с Nothing Phone 2a

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Инсайдер @realMlgmXyysd на канале X поделился подробностями о предстоящем CMF Phone (1). Информация о CMF Phone (1) значительно отличается от Nothing Phone 2a. Ожидается, что CMF Phone (1) будет оснащен 6,67-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, что почти то же самое, что и 6,7-дюймовая AMOLED-панель Nothing Phone 2a с частотой обновления 120 Гц.

Утверждается, что CMF Phone (1) работает на чипсете Dimensity 7200, оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2 объемом до 256 ГБ. С другой стороны, Phone 2a поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Что касается оптики камеры, то CMF Phone (1), согласно информации, будет оснащен двойной камерой, включая 50-Мп основной и дополнительный датчики. На передней панели будет располагаться 16-Мп камера для селфи. Nothing Phone 2a также оснащен двойной 50-Мп камерой на задней панели. Однако на передней панели установлен 32-Мп сенсор.

По слухам, он будет питаться от аналогичного аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, что немного меньше, чем 45 Вт у Phone 2a.

Что касается ОС, CMF Phone 1 будет зеркальным отражением Phone 2a, так как он будет работать под управлением ОС Nothing OS 2.6 на базе Android 14. Дополнительные функции включают Nothing Lock с дополнениями, Bluetooth 5.3, сменную пластиковую заднюю крышку, WiFi 6 и многое другое.

Все эти характеристики основаны на инженерных деталях и могут быть не на 100% точными. Поэтому нам придется подождать, пока CMF официально не анонсирует устройство.

#смартфон #характеристики #nothing phone 2a #cmf #cmf phone (1)
Источник: x.com
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