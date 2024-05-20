Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
OpenAI отключит голос Sky в ChatGPT из-за сходства с голосом Скарлетт Йоханссон
OpenAI утверждает, что голос Sky - не ее, а был сделан с помощью «другой профессиональной актрисы».

Голосовые функции ChatGPT в мобильных приложениях доступны уже почти восемь месяцев. Однако компания OpenAI объявила о временном отключении одного из пяти доступных голосов — Sky.

Инцидент произошёл после того, как на выходных Колин Йост, муж Скарлетт Йоханссон, пошутил в шоу Saturday Night Live, что голос ChatGPT «вдохновлён» её персонажем ИИ в фильме «Она». В 2013 году Йоханссон озвучила персонажа по имени Саманта в фильме Спайка Джонза.

реклама

OpenAI сообщила, что работает над решением проблемы, связанной с использованием голоса Sky. На момент написания статьи этот голос всё ещё был доступен в приложении ChatGPT для iOS.

Компания также опубликовала сообщение в блоге, в котором объяснила, что пять синтетических голосов для ChatGPT были созданы с помощью профессиональных актёров, которым заплатили за работу. «Голос Sky не является имитацией голоса Скарлетт Йоханссон, а принадлежит иной актрисе, использующей свой собственный естественный голос», — говорится в сообщении OpenAI.

OpenAI также заявила, что предстоящие функции ChatGPT будут похожи на искусственный интеллект из фильмов. Хотя стартап утверждает, что не вдохновлялся голосом Йоханссон, он работал с голливудскими кастинг-директорами, чтобы найти голоса, которые они считают «вне времени», «тёплыми, вовлекающими», «естественными» и «лёгкими для прослушивания».

OpenAI не раскрывает, кто озвучивает Sky, но говорит, что продолжает работать с существующими актёрами для «аудиоисследований» и для создания нового голосового режима для своей новейшей модели ChatGPT-4o. Согласно всплывающему сообщению в приложении ChatGPT для iOS, новый голосовой режим GPT-4o будет запущен в альфа-версии «в ближайшие недели» для тех, кто имеет подписку Plus.

#chatgpt #openai #голос #скарлетт йоханссон
+
Написать комментарий (0)
Apple и OpenAI готовят большой анонс на WWDC 10 июня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
10
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
3
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
6
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
20
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
1
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition с частотой 180 Гц
+
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
1
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
1
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
Складной смартфон Moto Razr (2024) получит ряд заметных изменений
+
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
+
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
1
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
1

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
37
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
20
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
13
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
15
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
3
О введении новых пошлин на китайские товары Байденом
2

Сейчас обсуждают

DonCarleone
22:56
В такой случае ордер на арест и на соучастников надо выдать, сша и ес
За военные преступления прокурор МУС требует ордера на арест лидеров Израиля и Палестины
Dead Shadow
22:51
Кажется, Илон уже говорил, что у машин с лидарами нет будущего. Еще 1-2 года и технология автопилота этих "роботакси" будет полностью устаревшей на фоне тесла. Как говорится, выше головы не прыгнуть.....
Роботакси Waymo выполняют более 50 000 платных поездок в неделю
MAXIMST
22:51
Сейчас можно спокойно сидеть еще на 10, 11 поколении Интел i7 или i9 вывозят все на сегодняшний день.
Intel Core i9-11900K с DDR4 установил новый мировой рекорд, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5
Алексей Ульянов
22:34
Обращение к главному редактору издания: Вам нравиться что народ читая таких не профессионалов как автор будет подписываться на Ваш сайт? Дизлайк статье и автору, и отписка от уведомлений.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
Ivan Mikhailov
22:31
Потеряет как раз таки Россия, ибо зарабатывает на этих поставках около 1 мрд долларов в год, а это большие деньги по текущим меркам
Ограничение российских поставок урана может привести к кризису в ядерной отрасли США
Za9c
22:26
Кто бы говорил о легитимности. Провернули ход конём с Вовкой, подтеревшись конституцией. Теперь сидит воюет с Финляндией каждый вечер. Неравный бой, клюквенная берёт Димона через контрнаступ. После ро...
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
Ivan Mikhailov
22:26
Китай знатно опрокинул Россию, заморозив 80% банковских платежей, вот тебе и братишки(
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
Олег Ионов
22:25
Сегодня обновился
Samsung распространяет обновление безопасности для Galaxy S24
MicroHCR
22:13
Поздняк метать икру, срок гидности вышел, шмаркля.
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
REY_B_
22:12
Спасать паразитов, да за счёт работяг? - Они не на производстве полезного продукта хотели бабло рубить, а на банальной спекуляции!!! Так что государство выкупит у них чуть-чуть, для своих нужд. А с ос...
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем