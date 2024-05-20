OpenAI утверждает, что голос Sky - не ее, а был сделан с помощью «другой профессиональной актрисы».

Голосовые функции ChatGPT в мобильных приложениях доступны уже почти восемь месяцев. Однако компания OpenAI объявила о временном отключении одного из пяти доступных голосов — Sky.

Инцидент произошёл после того, как на выходных Колин Йост, муж Скарлетт Йоханссон, пошутил в шоу Saturday Night Live, что голос ChatGPT «вдохновлён» её персонажем ИИ в фильме «Она». В 2013 году Йоханссон озвучила персонажа по имени Саманта в фильме Спайка Джонза.

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OpenAI сообщила, что работает над решением проблемы, связанной с использованием голоса Sky. На момент написания статьи этот голос всё ещё был доступен в приложении ChatGPT для iOS.

Компания также опубликовала сообщение в блоге, в котором объяснила, что пять синтетических голосов для ChatGPT были созданы с помощью профессиональных актёров, которым заплатили за работу. «Голос Sky не является имитацией голоса Скарлетт Йоханссон, а принадлежит иной актрисе, использующей свой собственный естественный голос», — говорится в сообщении OpenAI.

OpenAI также заявила, что предстоящие функции ChatGPT будут похожи на искусственный интеллект из фильмов. Хотя стартап утверждает, что не вдохновлялся голосом Йоханссон, он работал с голливудскими кастинг-директорами, чтобы найти голоса, которые они считают «вне времени», «тёплыми, вовлекающими», «естественными» и «лёгкими для прослушивания».

OpenAI не раскрывает, кто озвучивает Sky, но говорит, что продолжает работать с существующими актёрами для «аудиоисследований» и для создания нового голосового режима для своей новейшей модели ChatGPT-4o. Согласно всплывающему сообщению в приложении ChatGPT для iOS, новый голосовой режим GPT-4o будет запущен в альфа-версии «в ближайшие недели» для тех, кто имеет подписку Plus.