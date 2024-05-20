Huawei больше не имеет доступа к процессам на базе Intel из-за недавних запретов и правил США. Однако компания уже начала предлагать настольные компьютеры с Kirin 9000C.

Недавно были обновлены прямые санкции США против Huawei и Китая. В связи с этим Intel и Qualcomm было запрещено продавать чипы компании Huawei. Huawei использовала процессоры Intel в своих ноутбуках и переживала бурный рост. Однако китайский технологический гигант уже начал предлагать собственную альтернативу - Kirin 9000C.

Из-за ограничений, введённых США, Huawei больше не может использовать процессоры Intel. Поэтому компания разрабатывает собственные решения. Восьмиядерный процессор Kirin 9000C с 12 потоками и базовой частотой 2,48 ГГц и повышенной частотой 3,1 ГГц — яркий пример этого.

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По имеющейся информации, Kirin 9000C производится крупнейшим китайским производителем полупроводников SMIC по 5-нм технологии. Чип также оснащён интегрированным графическим блоком Mali-G78 на базе ARM.

Компания Huawei использует Kirin 9000C в своей модели OEM-компьютера Qingyun W515x. Этот компьютер имеет тонкий форм-фактор Micro-ATX, который позволяет использовать низкопрофильные карты PCIe. В топовой конфигурации Qingyun W515x предлагается с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Также он оснащён одним слотом NVMe M.2 PCIe.

Однако о Kirin 9000C больше ничего неизвестно.

Huawei продолжает хранить молчание и скрывать подробности о своих процессорах, чтобы избежать дальнейших санкций в отношении себя и своих китайских поставщиков. Хотя 5-нм техпроцесс на данный момент является самой передовой технологией производства, достигнутой Китаем, он не находится на том уровне, чтобы конкурировать с другими 5-нм техпроцессами. Потому что у Китая связаны руки, когда дело доходит до литографических машин. С другой стороны, мы знаем, что работы ведутся именно для этих машин. Кроме того, среди прочих слухов также утверждается, что Kirin разрабатывает новый процессор на уровне Apple M3.