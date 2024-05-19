Группа исследователей обнаружила способ размораживать ткани человеческого мозга, не повреждая их, что является новаторским достижением в биологии.

Группе ученых удалось разморозить замороженную ткань человеческого мозга, не причинив при этом никакого вреда самой ткани.

Новое исследование было проведено в Фуданьском университете в Шанхае (Китай), где команда под руководством Чжичэна Шао вырастила самоорганизующиеся образцы мозга, которые называются органоидами. Эти органоиды выращиваются из эмбриональных стволовых клеток, и для их полного созревания требуется три недели. После полного созревания в тканях мозга появляются нейроны и нейронные стволовые клетки, а значит, они готовы к экспериментам.

реклама

Затем команда взяла образцы тканей мозга и соединила их с различными химическими веществами, чтобы выяснить, какое химическое соединение позволит ткани мозга выжить в замороженном состоянии и продолжить рост после оттаивания. Согласно результатам, опубликованным в научном журнале Cell Reports Methods, наиболее удачной оказалась комбинация метилцеллюлозы, этиленгликоля, DMSO и Y27632 - вместе этот раствор получил название MEDY.

Ученые полагают, что это вещество каким-то образом вмешивается во внутренние коммуникации клетки, которые обычно инициируют процесс умирания. Примечательно, что команда исследователей проверяла выживаемость тканей мозга в течение различных периодов времени, от 28 до 100 дней. Согласно полученным результатам, замороженная ткань мозга сохраняла признаки роста и функционирования даже после 18-месячной заморозки.