Утверждается, что Toyota, Nissan и Honda объединят усилия в области искусственного интеллекта и чипов для автомобилей следующего поколения. Согласно сообщениям, сотрудничество будет охватывать 7 областей.

Япония и японские производители автомобилей продолжают предпринимать новые шаги, чтобы опередить своих конкурентов. По сообщениям, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии вскоре объявит о стратегическом сотрудничестве. Цель этого призыва - охватить цифровую трансформацию в автоиндустрии и разработать новое поколение автомобилей к 2030-м годам. В связи с этим, Toyota, Nissan, Honda и другие крупные японские автопроизводители объединят свои усилия.

Японские автопроизводители будут сотрудничать в 7 областях в рамках правительственной стратегии. Однако основное внимание будет уделено программному обеспечению для автомобилей нового поколения, продуктивному искусственному интеллекту и полупроводникам. Toyota, Nissan, Honda и другие компании намерены работать вместе в соответствии с поставленными целями и таким образом снизить затраты на разработку в условиях конкуренции за цифровизацию.

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Семь областей, над которыми предстоит работать, включают чипы, интерфейсы прикладного программирования, соединяющие программное обеспечение и системы автомобиля, виртуальное моделирование, продуктивный искусственный интеллект, позволяющий проводить автоматические проверки, меры безопасности против кибератак, высокоточные 3D-карты и сенсорные технологии для автономного вождения. В этих областях Япония хочет установить стандарт. С другой стороны, базовые операционные системы, используемые в автомобилях, будут разрабатываться каждой компанией самостоятельно.

Как можно понять из направлений, сотрудничество будет сосредоточено на программно-определяемых автомобилях (SDV). Другими словами, аппаратные части, такие как двигатели и т.д., не входят в число основных направлений. Автомобили на базе SDV позволяют получать доступ к новым и расширенным функциям посредством удаленных обновлений. Например, автомобиль без технологии автономного вождения может получить эту функцию через обновление программного обеспечения. По такому пути идут современные смартфоны.

Современные электромобили Tesla и BYD уже имеют подобную инфраструктуру. В целом, в ближайшем будущем производители автомобилей должны будут стать уникальными и мощными в плане программного обеспечения. Это связано с тем, что сложность автомобилей будет определяться программным обеспечением и поддержкой обновлений. Ожидается, что программное обеспечение станет одной из основных статей дохода автопроизводителей в следующем десятилетии.