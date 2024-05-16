Контроллер Proteus от Byowave был разработан в сотрудничестве с командой «Designed for Xbox».

В среду Microsoft представила контроллер Proteus, который можно использовать как с Xbox, так и с ПК. Он стал альтернативой контроллеру Microsoft Accessibility Controller.



Контроллер Proteus от Byowave был разработан в сотрудничестве с командой «Designed for Xbox». Он оснащён инновационной системой «snap and play», которая позволяет пользователям создавать полностью настраиваемые модульные контроллеры.

фото: ByoWave

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Контроллер Proteus можно предварительно заказать на сайте Byowave. Его стоимость составляет $255, но в будущем она может быть увеличена до $300.



В отличие от своего предшественника, оригинальный Accessibility Controller, который стоит 100 долларов, контроллер Proteus включает в себя все необходимые для игры компоненты. Для настройки оригинального контроллера требуются дополнительные покупки, что может быть дорогостоящим.



Microsoft планирует улучшить доступность своих продуктов. В частности, компания планирует значительно обновить прошивку для шестилетнего контроллера Accessibility Controller, чтобы добавить такие функции, как 12 кнопок, дополнительный стик и переключатель шляпы к его двойным USB-портам.



Кроме того, Xbox Game Studios планирует улучшить функции доступности игр в таких играх, как Diablo IV и Candy Crush Saga.



Однако на данный момент контроллер Proteus не совместим с Nintendo Switch или PS5. Компания Byowave выразила готовность к сотрудничеству для потенциального решения этой проблемы. Тем временем Steam расширил полную поддержку контроллера Accessibility Controller, улучшив его совместимость с несколькими устройствами ввода.