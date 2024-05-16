Согласно заявлению, планета, получившая название WASP-193b, также является второй самой легкой из когда-либо обнаруженных планет.

Астрономы обнаружили экзопланету за пределами Солнечной системы, похожую на сахарную вату. Планета, получившая название WASP-193b, примерно в 1,5 раза шире Юпитера, но имеет лишь десятую часть его массы. Согласно заявлению, WASP-193b также является второй самой легкой планетой из когда-либо найденных.

Среди 5400 экзопланет, открытых на данный момент, WASP-193b тяжелее только Kepler 51d, планеты, похожей на Нептун. Расположенная примерно в 1200 световых годах от Земли, WASP-193b вращается по орбите на расстоянии 10,13 млн км от своей звезды и совершает один полный оборот за 6,2 дня. WASP-193b принадлежит к классу планет, называемых «Fluffy Jupiters», и представляет собой крайний случай этого класса.

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Ученые обнаружили WASP-193b с помощью системы WASP (Wide-Angle Planet Search), состоящей из двух роботизированных обсерваторий и телескопов: одной в северном и одной в южном полушарии. Масса WASP-193b была определена путем наблюдения за гравитационной силой, которую она оказывает на свою звезду во время движения по орбите.

Обычно ожидается, что такие массивные планеты будут сильно влиять на свои звезды. Но масса и плотность WASP-193b настолько малы, что ученым потребовалось четыре года, чтобы точно обнаружить этот эффект. Франциско Посуэлос, старший научный сотрудник Андалузского института астрофизики, принимавший участие в исследовании, сказал, что они не знают, куда отнести WASP-193b во всех существующих теориях образования, потому что она противоречит им всем.

Плотность WASP-193b составляет всего 0,059 гр. на 1 см3, говорят исследователи. Плотность сахарной ваты составляет около 0,05 грамм на 1 см3. Земля имеет плотность 5,5 гр. Поэтому не будет ошибкой назвать эту планету сахарной ватой. Ученые полагают, что WASP-193b в основном состоит из водорода и гелия, как Юпитер и другие газовые гиганты. Но пока остается загадкой, как образовалась эта планета и как она сохраняет свою нынешнюю атмосферу. Исследователи намерены более тщательно изучить планету с помощью различных приборов, в том числе космического телескопа «Джеймс Уэбб».