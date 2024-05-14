Нидерландский суд признал Алексея Перцева виновным в содействии отмыванию более 2 млрд долларов за то, что он был одним из разработчиков криптомиксера Tornado Cash, который суд назвал инструментом для «преступлений и терроризма».

Окружной суд Оост-Брабанта в Нидерландах во вторник приговорил российского соразработчика Tornado Cash Алексея Перцева к 64 месяцам тюремного заключения за участие в создании и поддержке криптовалютного микшера, который, по мнению суда, позволяет вести преступную деятельность и заниматься терроризмом.

«Ответственность за эту операцию лежит полностью на них», - говорится в заявлении суда о Перцеве и двух других основателях Tornado Cash. «Если бы ответчик хотел иметь возможность принимать меры против злоупотреблений, то он должен был бы встроить ее. Но он этого не сделал. Tornado Cash не создает никаких препятствий для людей с криминальными активами, которые хотят их отмыть. Поэтому суд считает подсудимого виновным в отмывании денег».

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По мнению суда, Перцев знал, что Tornado Cash используется в незаконных целях, но не придавал этому значения и «закрывал глаза» на «злоупотребления» инструментом конфиденциальности. Перцев был арестован в Нидерландах еще в 2022 году.

«Обвиняемый и его соучастники разработали инструмент таким образом, что он автоматически выполняет действия по сокрытию информации, необходимые для отмывания денег», - говорится в решении суда. «О преступном пользователе полностью позаботились».

Сторонники Ethereum-микшера, такие как Эдвард Сноуден, утверждают, что инструменты обеспечения конфиденциальности, подобные Tornado Cash, не должны быть криминализированы. Большинство криптовалютных транзакций, особенно в публичных сетях, таких как Bitcoin и Ethereum, не являются полностью приватными или анонимными. Любой желающий может в любой момент посмотреть транзакции Ethereum на блокчейн-исследователях вроде Etherscan и ознакомиться с транзакциями и балансом любого кошелька. Если власти решат расследовать поведение кошелька, то при дальнейшем расследовании его адрес может быть привязан к счетам криптовалютных бирж и личностям пользователей.

Однако правительство США не хочет, чтобы существовали инструменты, подобные Tornado Cash, поскольку они позволяют пользователям анонимизировать свои средства, что затрудняет отслеживание преступной деятельности, такой как незаконные доходы от выкупов, отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. В 2022 году США ввели санкции против Tornado Cash, поскольку этот инструмент якобы отмывал средства для Северной Кореи.

В прошлом году США арестовали одного из основателей Tornado Cash, Романа Шторма, а третьего, россиянина по имени Роман Семенов, обвинили в отмывании денег. Семенов до сих пор не арестован и остается на свободе, согласно отчету Министерства юстиции от 2023 года.