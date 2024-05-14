Dell может начать оснащать будущие ноутбуки XPS 16 процессорами AMD. Это будет первый случай с 2009 года, когда Dell выбрала AMD для одного из вариантов этой линейки ноутбуков. Это следует из утечки дорожной карты, в которой компания подробно описывает свои планы в отношении ноутбуков XPS на ближайшие три года.

Утечка дорожной карты для серии ноутбуков Dell XPS показывает, что в 2027 году Dell XPS 16 может получить процессор AMD. Этот вариант получил кодовое название 'Performante'. Такое произойдет впервые с 2009 года, когда технологический гигант оснастил бюджетный Dell XPS 625 процессором AMD Phenom II. Кстати, Intel и Qualcomm также являются претендентами на будущие ноутбуки XPS, так что это еще не решенный вопрос.



Пока неизвестно, какой именно процессор AMD будет доступен. Скорее всего, это будет процессор, который входит в пока еще секретную дорожную карту производителя чипов. Среди упоминаний - процессор AMD Zen 6, который, вероятно, будет доступен к тому времени.





Предполагаемый процессор Intel для XPS 16 основан на просочившейся ранее архитектуре Nova Lake. Qualcomm предложит второе и третье поколение Snapdragon X для производительности Dell XPS 16.



Помимо планов по Dell XPS 16, в дорожную карту также просочилась информация о модели XPS 13 Plus, которая будет работать на базе процессоров Snapdragon X от Qualcomm.