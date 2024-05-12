Компания Samsung объявила дизайн и дату выхода новой модели Galaxy F55, которая выделяется задней крышкой из искусственной кожи. Это устройство было представлено как Galaxy F55 5G, которое поступит в продажу в первую очередь на индийском рынке.

Компания Samsung объявила о выходе на индийский рынок, представив новый смартфон модели Galaxy F55 5G. Подробная информация и дата выхода устройства были объявлены официально.

Samsung привлекла внимание любителей технологий, представив новую модель Galaxy F55 5G на мероприятии, состоявшемся в начале этой недели. Компания объявила подробности и дату выхода этого устройства, которое будет запущено в Индии. Сообщается, что Galaxy F55 5G встретится с потребителями 17 мая. Также было заявлено, что цена телефона составит 29 999 индийских рупий (около 33000 рублей). Устройство будет доступно с 8 ГБ оперативной памяти и вариантами хранения данных на 128 и 256 ГБ.

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Galaxy F55 5G будет выпускаться с задней крышкой из искусственной кожи. Этот новый дизайн Samsung выделяется как замечательная инновация для телефона среднего класса и считается особенностью, которая позволит пользователям легко отличить эту модель от Galaxy M55 5G.

Ожидается, что Galaxy F55 5G будет представлен как переименованная версия Galaxy C55, слегка измененной версии модели Galaxy M55. Это говорит о том, что Galaxy F55 будет иметь схожие технические характеристики с моделью Galaxy C55.