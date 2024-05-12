Графический процессор Adreno в Snapdragon 8 Gen 4 способен поддерживать игровой процесс в Genshin Impact в родном разрешении 1080p

Мы приближаемся к одному из самых ожидаемых событий в мире технологий — выходу нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 4. Этот мощный процессор будет использоваться в передовых телефонах в ближайшие месяцы.

Недавно в своём посте на Weibo источник Digital Chat Station поделился информацией о характеристиках Snapdragon 8 Gen 4. Давайте рассмотрим эти характеристики подробнее.

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Пост не содержит много деталей, но в нём говорится, что графический процессор Adreno в Snapdragon 8 Gen 4 способен поддерживать игровой процесс в Genshin Impact в родном разрешении 1080p. Для тех, кто не знает, Genshin Impact — это игра с высоким уровнем графики, похожая на PUBG или Fortnite. Когда люди тестируют свои системы, играя в такие игры, они определяют, насколько хорошо работает GPU.

Хотя в сообщении не говорится о других характеристиках, это стало приятным сюрпризом для энтузиастов техники. В интернете появились новости о том, что Snapdragon 8 Gen 4 не очень производительна. На AnTuTu был замечен телефон, в котором ещё не представленный процессор набрал 1,73 лак-пойнта, в то время как предыдущий Snapdragon 8 Gen3 легко преодолел отметку в 2 лак-пойнта. Однако следует учитывать, что Snapdragon 8 Gen 4 всё ещё находится в стадии разработки. Возможно, протестированная на AnTuTu модель была инженерным образцом, и реальный готовый продукт будет иметь большую производительность.

График запуска Snapdragon 8 Gen 4

Каждый год на саммите Snapdragon мы видим обновление флагманской SoC Snapdragon 8 Gen. И этот год может стать таким же. Источник Digital Chat Station на Weibo сообщил, что после Национального дня Китая, который выпадает на 1 октября, будет выпущено множество устройств с флагманской SoC. Эта информация подтверждает предыдущую утечку, согласно которой Qualcomm может выпустить новый процессор раньше, чем в прошлом году.

Судя по всему, первым будет Xiaomi 15, телефон которого выйдет в середине октября. За ним последуют флагманские модели от OnePlus и iQOO. Samsung будет следовать своему обычному графику запуска: в начале следующего года появится серия Galaxy S, оснащённая флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 4.