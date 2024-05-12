Для записи мероприятия Let Loose компания Apple использовала iPhone 15 Pro, а для редактирования - Mac и iPad.

На этой неделе компания Apple провела мероприятие под названием «Let Loose», на котором, наконец, представила новые модели iPad Pro и iPad Air, а также новые аксессуары. Мероприятие было записано и отредактировано с целью продемонстрировать высокое качество продукции Apple, также, как в октябре прошлого года.

Мероприятие, посвящённое iPad, было записано с помощью iPhone 15 Pro. Это устройство позволило компании Apple показать, насколько замечательными являются их инновации. Мы также увидели вторую версию Final Cut Pro и Logic Pro 2 — инструментов для работы с видео и звуком. Они стали ещё более удобными и функциональными.

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источник: ru.freepik.com / автор: freepik

Улучшенная версия этих инструментов позволяет авторам редактировать свои проекты прямо с iPad. Это обеспечивает портативный и эффективный процесс редактирования. Вероятно, именно этот процесс Apple использовала на мероприятии. Да, Mac также использовался, но часть материалов редактировалась на iPad Pro с новым процессором M4.

Такие события, которые утраивает сама компания, как нельзя лучше демонстрируют возможности своих устройств. Они полностью записали ход встречи с помощью своего последнего iPhone и отредактировали запись с помощью Mac и Pad.

В отличие от встреч, проводившихся несколько лет назад, записанные видеоролики позволяют Apple продемонстрировать больше аудиовизуальной продукции. А упоминание о том, как были сделаны подобные мероприятия, — это просто глазурь на торте для такого события. До WWDC 2024 и презентации iPhone 16 осталось не так много времени. Посмотрим, что Apple решит сделать к тому моменту.