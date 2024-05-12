Утечки раскрыли частичные спецификации двух грядущих ноутбуков Dell, которые смогут воспользоваться потенциалом чипов Snapdragon X. По слухам, производитель готовит 13- и 14-дюймовую модели.

Компания Dell анонсировала выпуск двух новых ноутбуков с процессором Snapdragon X. Одна из моделей — Inspiron 14 7441 Plus — будет иметь диагональ экрана 14 дюймов и будет оснащена 16 ГБ оперативной памяти. Ноутбук будет работать под управлением операционной системы Windows 11 24H2, что обеспечит доступ к новейшим функциям искусственного интеллекта от Microsoft.

Ожидается, что новый Inspiron будет иметь более изящный и тонкий дизайн по сравнению с классической моделью Inspiron. Ноутбук будет оснащен двумя USB-C и одним USB-A портами, а также слотом для карт памяти SD.

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Еще одна новая модель от Dell — XPS 13 9345 — также будет основана на платформе Snapdragon X. Ноутбук будет иметь дизайн, похожий на существующую модель XPS 13 Plus, с панелью с сенсорными функциональными кнопками. Однако количество портов будет как у MacBook — всего 2 разъема USB-C. Кроме того, в ноутбуке появится поддержка Wi-Fi 7 и сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2,8K.

В обеих новых моделях от Dell ожидается наличие новой клавиши Copilot, связанной с функциями Windows. Релиз ноутбуков запланирован на август или сентябрь, однако их цены пока неизвестны.