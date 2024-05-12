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dima0782
Компания MSI показала новую видеокарту RTX 4070 Ti SUPER в версии Shadow 3X OC
Компания MSI представила новую серию видеокарт. Теперь их ассортимент пополнится линейкой Shadow 3X. Первой моделью, входящей в нее, стала GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

Компания MSI создала новую линейку видеокарт. К таким сериям, как Ventus и Gaming, теперь присоединилась Shadow 3X. Первым продуктом, дебютировавшим в ее рамках, стала GeForce RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X OC. Как уже понятно из названия, эта конструкция оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами. При этом ее корпус выполнен в новой темной цветовой гамме. Это, конечно, не модель для любителей насыщенной RGB-подсветки. Скорее, серия Shadow подойдет для комплектов, которые не должны выделяться внешне. Если вы знакомы с ассортиментом видеокарт MSI, то сразу заметите некоторое сходство между Shadow и давно существующей серией Ventus.

В данном конкретном издании карта имеет размеры 308 x 120 x 43 мм. Ее вес составляет 838 гр. Для питания используется один 16-контактный разъем, а рекомендуемая мощность блока питания составляет 700 Вт.

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Название этой модели сообщает нам о заводском повышении тактовой частоты. По данным MSI, тактовая частота ядра Boost здесь составляет 2640 МГц. Однако с помощью программы MSI Center можно выжать еще десяток мегагерц, что в итоге дает 2655 МГц в режиме Extreme Performance. Для сравнения, заводской разгон GeForce RTX 4070 Ti SUPER в Boost достигает 2610 МГц. Что касается выходов изображения в версии Shadow, то она предлагает один HDMI в версии v2.1a и три DisplayPort в версии v1.4a.

По части охлаждения MSI на странице продукта хвастается использованием вентиляторов TORX FAN 4.0, также компания применила решение под названием «Airflow Control» для улучшения динамики воздушного потока. Не забыла MSI и о задней панели с вырезами. В комплект поставки данной модели также входит скоба, предотвращающая опускание карты в слот. О цене видеокарты производитель, к сожалению, пока не сообщает.

#msi #видеокарта #видеокарта msi #rtx 4070 ti super shadow 3x oc
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MSI представила видеокарту RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X
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