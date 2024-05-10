Появились первые данные о производительности, и все указывает на то, что M4 мощнее, чем M2 Max.

В рамках мероприятия Apple Let Loose миру был представлен новый процессор M4, который установлен в iPad Pro 2024. Это была не единственная новинка на этом мероприятии Apple: также был представлен iPad Air шестого поколения, в основе которого лежит процессор M2. Кроме того, были анонсированы новые аксессуары: Apple Pencil Pro, Magic Keyboard и обновление Apple Pencil.

Несмотря на то, что компания из Купертино анонсировала целую вереницу новых продуктов, презентация процессора M4 украла шоу у остальных устройств. Никто не ожидал, что это новое поколение процессоров Apple для компьютеров и, тем более, что именно iPad Pro в 2024 году станет первым, кто будет его использовать.

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Теперь, после затишья, появились первые данные о производительности, и все указывает на то, что M4 мощнее, чем M2 Max. Это означает, что, например, iPad Pro с M4 будет мощнее, чем Mac Studio в конфигурации с M2 Max, хотя это два совершенно разных устройства.

Тесты производительности, которым подвергся iPad Pro с M4, дали несколько неожиданных данных. Пользователь Iniysa (@lafalel) опубликовал эти тесты на сайте X, бывшем Twitter, показав результаты M4, M1 Max и M2 Max на Geekbench.

Из теста видно, что M4 набирает 3 810 и 14 541 балл в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. В то время как M2 Max набирает только 2 694 и 14 925 баллов в вышеупомянутых тестах, а худшим показателем является M1 Max, который смог набрать только 2 426 и 12 747 баллов в тех же тестах.

Эти результаты многообещающие и говорят о том, какую большую работу проделала Apple при разработке M4, но они оставляют остальные процессоры не на высоте. Мы говорим о том, что такое устройство, как iPad, обладает мощностью настольного компьютера, предназначенного для профессиональной среды.

Конечно, дело не только в мощности. Главный враг iPad - это iPadOS, операционная система, которая в данном случае полностью ограничивает мощность, на которую способен процессор M4. Однако, возможно, у Apple есть план по полному изменению iPadOS и превращению ее в операционную систему, близкую к macOS.