OpenAI планирует включать ссылки на соответствующие ресурсы в ответы, которые получают пользователи ChatGPT, а также рассматривает возможность предоставления иллюстрированных ответов.

OpenAI готовится занять свое место на рынке поисковых систем с помощью своего чатбота ChatGPT, работающего на основе искусственного интеллекта. Сообщается, что компания работает над новым обновлением, которое добавит ссылки на ресурсы и визуальный контент для более эффективных ответов на вопросы пользователей.

ChatGPT, разработанный OpenAI, теперь будет не только давать пользователям текстовые ответы, но и предоставлять визуальный контент для ответов на вопросы. По информации Bloomberg, с помощью этой новой функции компания добавит прямые ссылки на ответы чат-бота, особенно для контента из таких источников, как Википедия. Таким образом, пользователи смогут легко проверить точность полученной информации.

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источник: ru.freepik.com / автор: frimufilms

Теперь ChatGPT будет отвечать на практические вопросы пользователей, такие как «как поменять дверную ручку» или «как почистить кондиционер», с помощью иллюстрированных инструкций. Эта функция способна значительно улучшить качество обслуживания пользователей, особенно в тех вопросах, которые требуют визуальной поддержки.

Ранее в этом месяце DataChaz, пользователь X, сообщил, что OpenAI создал новое доменное имя search.chatgpt.com. Несмотря на то, что этот сайт некоторое время перенаправлял на домашнюю страницу ChatGPT, в настоящее время он остается неактивным. Это событие свидетельствует о расширении сети сервисов OpenAI и шагах по упрощению доступа пользователей.

Этот стратегический ход OpenAI совпадает с периодом, когда такие гиганты, как Google, ускоряют свою работу над аналогичными технологиями поиска с поддержкой искусственного интеллекта. Недавно Google объявил о том, что начал предлагать результаты поиска, основанные на искусственном интеллекте, более широкой пользовательской базе. Новые шаги OpenAI свидетельствуют о том, что конкуренция за поисковые решения на базе искусственного интеллекта в технологическом секторе становится все более интенсивной.