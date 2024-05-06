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dima0782
Продуктивный искусственный интеллект будет самостоятельно разрабатывать новые лекарства
Продуктивный ИИ не просто займет место, где мы работаем. Эти системы начнут полную трансформацию. Одной из областей, которую ИИ преобразит, станет разработка новых лекарств.

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Количество новостей о продуктивном искусственном интеллекте время от времени может надоедать читателям. Однако необходимо оценивать все эти новости в более широкой перспективе. Если вы посмотрите на наши новостные статьи, то увидите, что мы публикуем новости об искусственном интеллекте очень часто. Это говорит о том, что продуктивный искусственный интеллект изменит многое. Одним из столпов этой трансформации будет и уже является медицина. Системы искусственного интеллекта уже сейчас начинают самостоятельно разрабатывать новые лекарства.

Возможно, вы не слышали о Eli Lilly and Company, но она стала первой компанией, которая массово производила вакцину от полиомиелита и инсулин. Кроме того, вчера она заняла 123-е место в списке Fortune 500. Хотя ресурсы этой компании невероятны, сейчас она пытается внедрить продуктивный искусственный интеллект в фармацевтические исследования.

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Диого Рау, главный специалист компании по вычислениям и цифровым технологиям, использует генеративный искусственный интеллект для поиска миллионов молекул. За 5 минут система может создать больше молекул, чем человек может синтезировать за год. Конечно, нет никакой возможности узнать, будет ли каждая созданная конструкция работать в реальном мире, но именно это и хотят знать руководители компании.

фото: ru.freepik.com / автор: zaie

Для этого Рау представил ученым компании разработанные ИИ конструкции, которые выглядели как перспективные кандидаты на получение лекарств. Предполагалось, что ученые, включая руководителей и самого Рау, проигнорируют результаты работы ИИ. Однако все оказалось совсем не так.

«Это интересно; мы не думали о том, чтобы спроектировать молекулу таким образом», - сказал Рау в своем заявлении.

По мнению руководителей здравоохранения, в ближайшем будущем мы начнем видеть лекарства, полностью созданные искусственным интеллектом. Продуктивный искусственный интеллект изменит не только фармацевтическую промышленность, но и то, как мы занимаемся наукой.

На самом деле эта тенденция впервые стала очевидной в 2021 году, еще до появления ChatGPT. По словам Кимберли Пауэлл, вице-президента Nvidia по здравоохранению, этот процесс начался с AlphaFold, разработанного подразделением искусственного интеллекта DeepMind компании Google. AlphaFold делал предсказания о структуре белков. Это открыло путь к переходу от секвенирования аминокислот, которое стоит в центре разработки и проектирования лекарств, к структуре белка.

В ближайшем будущем фармацевтическая отрасль может измениться. Представьте себе искусственный интеллект, который сканирует миллионы клеток в 3D, знает обо всех проведенных исследованиях, может самоконтролироваться и обучаться. В паре с суперкомпьютерами этот искусственный интеллект может за считанные минуты создать лекарство, на разработку которого обычно уходят годы.

Открытие лекарств - это процесс наблюдения за взаимодействием и изменениями в биологическом поведении. И этот процесс теперь можно представить в компьютерных моделях. Это означает радикальный отказ от классического метода, который доминировал в открытии лекарств в прошлом веке.

Сегодня для создания лекарственного препарата требуются обширные эксперименты, затем сбор данных, их анализ на человеческом уровне, а затем еще один процесс разработки на основе этих результатов. По имеющимся данным, 90 % многолетних исследований, предшествующих клиническим испытаниям, заканчиваются неудачей. Ссылаясь на результаты недавних исследований, опубликованных в журнале Nature, Пауэлл подчеркивает, что с помощью искусственного интеллекта компания Amgen сократила процесс разработки лекарств, который раньше мог занять годы, до нескольких месяцев. Сообщается, что после двух лет традиционных разработок вероятность успеха возросла до 50 %.

Под названием Generative AI Microservices компания Nvidia начала предоставлять исследователям возможность отбирать триллионы лекарственных соединений и предсказывать структуру белков. Компания Cadence, занимающаяся разработкой вычислительного программного обеспечения, интегрирует ИИ Nvidia в платформу молекулярного дизайна, которая позволяет исследователям создавать, искать и моделировать библиотеки данных, содержащие сотни миллиардов соединений. AlphaFold-2 от DeepMind также предлагает возможности для исследования в области моделирования белков.

По словам Пауэлла, биологу было сложно использовать AlphaFold, но компания Nvidia упростила его. В настоящее время достаточно зайти на веб-страницу и ввести последовательность аминокислот. Если бы это делалось в лаборатории с помощью прибора, стоимость превысила бы 5 млн долларов, а сам процесс занял бы год. Теперь же результаты получаются практически мгновенно.

Несмотря на огромные достижения, эксперты и исследователи подчеркивают, что они все еще находятся в начале пути. Это связано с возможностями моделей искусственного интеллекта. Размер этих моделей составляет несколько триллионов параметров, но даже геном имеет длину всего 3 млрд букв. Так что процесс будет продолжаться, модели будут обучаться на новых данных и расти. Наконец, не стоит забывать, что модели ИИ растут в геометрической прогрессии, и хотя мы находимся в начале пути, двери остаются открытыми, чтобы увидеть стремительный прогресс.

#искусственный интеллект #медицина #создание лекарств
Источник: cnbc.com
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